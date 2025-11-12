熱門度不輸Labubu 中國十五運吉祥物「大灣雞」周邊賣斷貨

會吃愛吃的廣東人來說，當他們看到「有腳有雞冠」的白色喜洋洋和粉色樂融融時，就堅定認為它們是白切雞和豉油雞，並親切暱稱它們為「大灣雞」。(中國經營報)

中國第十五屆全國運動會日前在廣州開幕，而此次全運會的吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」走紅，不僅收穫了來自民間「大灣雞」的暱稱，成為新晉網紅，周邊商品也銷售走俏，不少熱門款式還賣斷貨。

中國經營報報導，不少網友表示，「大灣雞」愈看愈萌，於是忍不住購買了相關周邊。像是吹泡泡掛飾、十二生肖盲盒、醒獅掛飾等款式非常受歡迎。其中，十二生肖盲盒在一些線下和線上店鋪都出現斷貨，二手平台已經有了溢價現象。有網友笑稱，全運會有自己的Labubu ，還有網友直言「大灣雞吊打Labubu。」

十五運會和殘特奧會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」原型為中華白海豚，名字分別取自成語「喜氣洋洋」、「其樂融融」。此次全運會由廣東、香港 、澳門3地共同舉辦，頭頂的3朵水花分別象徵著粵港澳的木棉紅、紫荊紫、蓮花綠。

但對於會吃、愛吃的廣東人來說，當他們看到「有腳有雞冠」的白色喜洋洋和粉色樂融融時，就堅定認為它們是白切雞和豉油雞，並親切暱稱它們為「大灣雞」。

雞在粵菜中有著舉足輕重的地位，只有好吃的雞才能配得上當地人「雞有雞味」的誇獎，足見人們對吉祥物的喜愛。

香港新聞網報導，「指豚為雞」的烏龍在網路出圈，這令吉祥物的設計師都哭笑不得，笑稱這是「大灣區人對吃的執著」。

十五運和殘特奧會會徽及吉祥物的設計團隊負責人劉平雲表示，俗話說「食在廣州」，設計團隊擔心大家把吉祥物看成吃的，所以選擇中華白海豚作也是想避免「被吃掉」的命運。

劉平雲認為，網友「指豚為雞」反映出大家對美食的執著，「正是因為廣東人、大灣區人對吃的執著，對白切雞和豉油雞的執著，他們會把所有東西和生活掛鉤，反而是讓大家認同到了，能讓民眾參與進來才是最好的設計。」。

隨著「大灣雞」外號傳遍全網，2隻吉祥物也成為新晉網紅，在抖音「大灣雞」相關視頻播放超過6,252萬次，在小紅書的瀏覽量也超過2,307萬次，微信指數更是一路走高。

（圖／取自影片截圖）

大皖新聞報導，鮮為人知的是，這些「大灣雞」是來自佛山市黃飛鴻文武學校的習武少年扮演。該校副校長張瑩嫣表示，學校精心選拔了23名習武少年扮演開幕式吉祥物，「紮實的武術功底能幫他們更好地適應吉祥物扮演的特殊要求。」

張瑩嫣指出，訓練從7月底開始，9月21號開始場內訓練，場內訓練一直持續到開幕式。外表毛茸茸的「大灣雞」套裝足足有8公斤重，廣東夏天很熱，孩子們排練時每天渾身溼透，所以必須要吃苦耐勞。張瑩嫣指出，因為重，孩子們在一開始穿戴的時候常會因為不適應摔倒，「不過他們戴著頭套摔倒的樣子看起來滿可愛的。」