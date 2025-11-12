蟑螂粉咖啡、螞蟻南瓜飲…北京博物館1杯賣38元：口感不錯
咖啡上面撒上了蟑螂粉，再放上幾條大麥蟲，這樣的咖啡你敢嘗試嗎？最近，有網友曬出了在北京萬物博物館體驗昆蟲咖啡的視頻，引發網友熱議。
揚子晚報報導，北京萬物博物館館長大魚丸是一名探險愛好者，也是一名動物愛好者，他經常在全世界各地探險，體驗不同地域的風土人情，在這之中，也少不了和形形色色的昆蟲打交道。他與團隊共同創立的萬物博物館，是今年夏天剛開始對公眾開放的，定位是融合尖端科技、生態互動與深度學習的沉浸式自然體驗中心。
「萬物博物館一層是古生物，二層是各種節肢動物，其中就展出了很多很有趣的蟑螂。」從人類的角度看，蟑螂長得有點嚇人，但實際上人們對蟑螂的了解並不那麼充分，世界上有5000多種蟑螂，中國就有250多種，蟑螂家族絕大多數都不是害蟲，在野外扮演的是分解者的角色，還具有治癒口腔潰瘍、胃潰瘍和美容的功效。
「我們研發這款咖啡的初心是讓大家有一個不一樣的體驗，破除大眾對昆蟲的刻板印象。」根據大魚丸館長介紹，這款咖啡的售價是38元(人民幣，下同)一杯，咖啡豆本身是很優質的豆子，咖啡表面撒的是藥用蟑螂粉，大麥蟲是來自山東一家養殖場，進行了烘焙處理，咖啡上除了蟑螂粉還撒了一點海苔粉增添風味，「其實這個咖啡還挺好喝的，上面的大麥蟲吃起來酥酥脆脆的，還有點海苔的香味，口感不錯的。」
消費者們對這樣的產品都作何評價？大魚丸表示：「基本就是兩個極端，要麼愛得很，要麼就是噫呀不行不行。」萬物博物館目前參觀者以親子家庭和喜歡新奇體驗、昆蟲的年輕人為主，「也有不少消費者是本著來都來了就要試一試這種想法來感受一下的。」
據報導，除了蟑螂粉咖啡外，10月底博物館還推出了螞蟻南瓜飲，使用的螞蟻也是中藥藥材螞蟻，「我之前在西雙版納，基諾族的老鄉帶著我吃了野生螞蟻，我就想著讓小朋友們也挑戰一下。」館長說。
當然，大魚丸也不否認這款咖啡的確是標新立異，「咱們也是有啥說啥吧，產品要出圈需要一點話題度，但是我們在做的時候還是很認真的，使用的也都是正規材料。」
蟑螂粉咖啡在網上引發熱議後，大魚丸有些許擔憂，擔心大家會對這款產品和博物館本身有誤解，「除了美食的獵奇外，我們希望更多人看見萬物博物館在自然科普方面做出的努力。」據悉，萬物博物館已展開了多場面向青少年的自然動物科普、科教活動，和青少年們講解我們身邊各種各樣既熟悉又陌生的小動物和昆蟲們，「也歡迎大家能來萬物博物館打卡。」
