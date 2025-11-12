根本搶劫…河北一對新人被攔婚車索「50條菸」不給不讓過

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
面對攔截，新人最後決定棄車離開。 （取材自封面新聞）

中國有「攔婚車」的習俗，象徵向新人討個吉利。日前河北廊坊一對新人的婚車竟遭攔截，對方索要50條香菸作為「喜錢」，相當於要求6000元人民幣（約843美元）的紅包，新人最終決定棄車離開。網友抨擊「根本就是攔路搶劫了」、「跟碰瓷沒兩樣」， 還有人表示「這在浙江會被直接拘留了」，律師則認為，前述相要挾的行為可能已涉嫌敲詐勒索罪。

封面新聞報導，婚禮車隊司機透露，新娘不是廊坊當地人，被攔位置為新娘暫住的飯店停車場，婚車需要從飯店開往新家。當天，新娘甫一下樓，婚車就被攔住了。攔車者當時提出兩方案，一是給50條普通香菸，另一是給10條高檔香菸，若不從就不讓婚車通行，雙方為此僵持約一個小時，新娘甚至被氣哭了，「都沒坐上婚車」。

據悉，新郎並沒有當場拒絕，表示沒有準備那麼多香菸，希望改成分送一人一盒；不過攔車人並不同意，強調若沒有那麼多普通香菸，也可以改給10條高級香菸。但是新人並不同意對方開出的條件，雙方僵持近一小時後，新人只好搭乘計程車離開。

事發後，該名新人並未報警。婚禮車隊司機新人指出，結婚當天報警「不吉利」，新也不想和攔路人有過多糾纏，因此當下棄車離開。

對於事件，北京安劍律師事務所律師周兆成認為，在路上攔住婚車並以「不給50條菸就不讓走」相要挾的行為，有可能涉嫌敲詐勒索罪，若同時擾亂社會秩序還可能構成尋覓滋事罪，這要結合行為手段、財物價值，社會影響等綜合物價值，社會影響等綜合物認定。

