我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

觀察站／繁花「錄音門」 讓王家衛的墨鏡碎一地

香港特派員 李春
聽新聞
test
0:00 /0:00
「繁花」2023年播出後大獲好評。(取材自微博)
「繁花」2023年播出後大獲好評。(取材自微博)

民間連日最熱的話題是持續現身的「錄音門」以及「墨鏡塌房」。話題主人是永遠戴著墨鏡的香港導演，他因七段錄音被認定塌房（意指形象崩塌），伴隨而來的隱憂是看似火熱的中國影視資本和影視市場，可能雪上加霜。

事件因去年熱爆的電視劇「繁花」而起。影視劇大熱之後，多有授權紛爭，但令導演、編劇一干人等因之塌房前所未有，關鍵就在於有錄音，有撕開面紗的真相。

把錄音放到網上的人花名古二、這長相文藝的年輕人原名程俊年，在中國戲劇學院導演表演專業畢業，又在紐約電影學院讀了影視製作研究生，自編自導的影片入圍坎城影展、獲舊金山新概念電影節最佳故事片短片獎等。留學時學了全套西餐烹飪和烘焙，因上過小S節目。後來「偶遇」王家衛 ，受邀進「繁花」劇組，成了導演私人助理、編劇的槍手。最後「繁花」播出，只在片尾落了個「前期編輯」。

古二為之鬧了好久沒結果，因身患漸凍症，最後一搏，放出錄音到平台，一集比一集精彩，內容涉及導演王家衛和金牌編劇秦雯等人，對一批中國名藝人的評論比如談及女藝人的胸，說藝人陳道明「陰陽同體」，最要命的，還是王家衛親口說要辦夏令營，藉機收集年輕人的劇本，等同拿年輕人當「人礦」。

現在的問題是不知事件如何收場。王家衛的墨鏡肯定碎了一地，文藝片大導形象不再，秦雯金牌女編劇的金牌肯定也已碎了，「繁花」另說電影版，現在電視劇版都難以重播。而最早質疑古二偷錄對話是否道德之說，又有新說法是取自會議紀錄，是公開錄音。

詭異的是影視主管當局態度，事件熱鬧十多天，一個明顯的即時反應，是秦雯編劇、唐嫣主演的一部片子，被中央電視台影視頻道臨播當日撤下，但未解釋原因。傳統上一有紛爭，即時下架相關新老作品的動作，今次沒有動靜。但反觀一面，古二透過社交平台上的「古二新語」上公開錄音片段，至今動作一點沒有阻礙，這也不像當局有息事寧人意思。

有影視界中人認為，當局或有騎虎難下之痛，因為這事處置不好，可能重創中國影視業和中國影視市場。會有人問，中國影視市場不是形勢大好嗎？以電影票房論，截至今年10月2日，中國電影年度總票房已突破人民幣425億元，超越去年全年的票房成績；二是國產電影票房占比高達89.7%，以年度票房榜前十名論，均為國產電影，其中《哪吒之魔童鬧海》以超過人民幣154億元的票房居冠；三是觀影人數眾，應至10月2日，今年中國觀影人次已突破10億之眾。

如此看來影視業是旺丁旺財，但中國影視業是兩張皮、兩本帳，一方面看似票房高收，觀影人數甚眾，一方面是電影投資回報率走低，甚至出現虧損，已經出現投資人民幣上億元但只收回數百元利潤的例子。

去年中國電影業出現票房下滑、入場率萎縮的狀況，原以為今年情況改善，但有數據說相當數量電影公司今年上半年深度虧損，最高虧損達上億元級別，最悲觀的預測，說今年年度虧損可達百億級。與之同時是出現外部資金枯竭的現象，就是外來投資減少，因為原來熱心投資影視的老闆們，現在一談劇本就已經搖頭。

至於票房和觀影人數，是否有灌水問題，見仁見智，各有各的說法。但在主管部門方面，還號稱維護影視市場的繁榮，部門還在透過補貼和鼓勵措施，去支持影視業。這或許是「錄音門」現時反應的一種解說。

王家衛 繁花 舊金山

上一則

進博會秀成績單…大單頻傳 中企成交額屢創高

下一則

「HELLO！故宮」大篷車VR巡展秀文化瑰寶 4年訪160校

延伸閱讀

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈
王家衛爭議錄音再流出 周迅、陳坤被指割韭菜「開班騙劇本」

王家衛爭議錄音再流出 周迅、陳坤被指割韭菜「開班騙劇本」
王家衛錄音門延燒 陳坤、周迅疑被內涵「騙劇本」

王家衛錄音門延燒 陳坤、周迅疑被內涵「騙劇本」
古二再曝王家衛錄音疑諷陳坤周迅「騙劇本」 「繁花」劇組反擊

古二再曝王家衛錄音疑諷陳坤周迅「騙劇本」 「繁花」劇組反擊

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定