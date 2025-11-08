湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

流出的不雅視頻畫面。（視頻截圖）

湖南省人民醫院副院長祖雄兵，被指與該院眼科副主任曾琦存在不正當男女關係，不雅視頻事件持續發酵；7日有博主發文，疑似曾琦的丈夫被網友扒出，傳出也是一名醫師，還是祖雄兵在湘雅醫院的同事；還有爆料指出，不雅視頻是曾琦另外一位出軌對象因為心懷不滿，才曝光洩憤。

現代快報報導，湖南省人民醫院副院長祖雄兵與眼科副主任曾琦，兩人都是醫療界深耕多年的頂尖醫師，近日在值班室一段長達17分鐘的不雅視頻遭流出，曝光了兩人的不倫關係，湖南省人民醫院表示，紀檢部門已經介入調查，當事人皆已被停職。

據知情人透露，曾琦的丈夫也是一名醫師，而且還是祖雄兵在中南大學湘雅醫院的同事，只是從曝光的照片看，歲數比曾琦大很多，長相也比相貌堂堂的祖雄兵相差甚遠。

更離譜的是，相關不雅照片和視頻遭外流，據醫院科室內部知情人透露，曾琦沒有表面上看上去那樣清純文靜，其實她在醫院裡還有另外一位第三者，是這位第三者吃醋，才曝光影片洩憤。

祖雄兵今年50歲，是泌尿外科專家，曾主持國家級科研項目、發表47篇SCI論文；44歲的曾琦則為眼科副主任，擅長複雜視網膜手術。兩位醫師的履歷、學位都不低，一個是教授、博士導師，另外一位是博士、碩士研究生導師，也已經得到三甲醫院主任醫師的位置。

據報導，這段不雅視頻10月中旬就在網上瘋傳，影片中，祖雄兵全身僅穿一條大短褲，躺坐在沙發上，坐在一旁的曾琦依靠在祖雄兵肩膀；隨後，僅穿薄紗裙的女醫生曾琦相當主動「服務」起祖雄兵，整段影片17分11秒，該影片被證實屬實。