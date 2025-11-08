耳光大賽被KO倒地骨裂縫5針 通背拳傳人：剩5場還想比

趙鴻剛被打倒在地。（取材自大象新聞）

通背拳第九代傳人趙鴻剛日前參加世界職業搧耳光大賽，第三回合被對手KO倒地，比賽中他眉角受傷，眼睛瘀青；近日受訪時，趙鴻剛戴著墨鏡，透露顴骨骨裂，眼眶縫了五針，並表示現在看人還是重影，「第一回合就流血了，挺疼的，教練捂著傷口問我還打不打，我肯定要打啊！」

瀟湘晨報報導，趙鴻剛拍片顯示沒有腦震盪，並表示自己目前已經簽了六場搧耳光比賽，「如果醫生允許，想完成剩下五場比賽」。

趙鴻剛10月31日參加世界職業搧耳光大賽，此前紅星新聞報導，比賽開始後，趙鴻剛在第一回合就被打到眉骨出血，第三回合被對手KO痛苦倒地，臉色慘白。賽後他及時報平安，表示沒啥事，縫個針就好了。

趙鴻剛個人社交帳號簡介顯示，他是「祁家通背拳第九代傳人」，多次在武術交流賽中奪冠。而他的對手阿曼塔耶夫以靈巧和擅長「卸力」著稱，但他在比賽中輕微搖晃閃躲的畫面也引發了是否犯規的爭議。

中國新聞周刊報導，被網友稱為「白大拿」的UFC（終極格鬥冠軍賽）總裁兼CEO 達納懷特（Dana White），在2023年成立耳光力量聯盟（PowerSlap），並把該項賽事納入UFC旗下。兩年後，在白大拿的主持下，耳光力量大賽舉辦地已經遍布全球，參賽選手可以通過比賽獲得成績，拿到4萬5000至8萬美元的獎金，這也讓耳光力量聯盟的影響力不斷上升。

賽事規則很簡單，兩名選手通過猜硬幣決定先手，依次出手。出手前，選手必須告訴裁判要用哪隻手，每位選手有30秒時間出手，被掌摑後有30秒時間起身回到比賽位置，倒地後有10秒時間起身。比賽雙方只能用張開的手掌擊打對手臉部，用掌底搥擊、打到對手眼睛、耳後等動作都是犯規，選手在接受掌摑時，必須保證身體直立，下巴抬起，手放在背後，不能以移動頭部、縮脖子等方式躲避、格擋，每場對決最多打三回合，或者五回合。在這樣的情況下，比賽基本往往能在一分鐘左右便分出勝負。