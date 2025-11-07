浙「神仙租戶」退租時房內珵亮 房東落淚「感覺像失戀」

租客退租後的房屋內，桌面和地板珵亮發光。（取材自極目新聞）

浙江一名網友日前發布視頻，稱在收房時發現房屋內的桌面和地板珵亮發光，直呼「神仙租戶」。這位女房東表示，房子出租5年多，失去這麼一個租客 ，感覺像失戀了。

極目新聞報導，該房東金女士表示，這套房子裝修完就出租了，五年多時間，租戶連一道劃痕都沒有留下，這讓她萬分感動，「收房時我都流眼淚了，感動又失落，好像失戀了一樣，失去了一個這麼好的租戶。」

這套租房位於金華橫店，2019年金女士將房子裝修好後，便通過中介租給了一個年輕女子，房租每個月人民幣2600元，半年一交。日前，她接到租戶的退房消息，前去收房時發現租房內的各個角落一塵不染，她內心很是感動，「租了五年多時間，再進入房間時跟剛裝修的一樣，手摸不到灰塵，房間看著都是反光的，連廚房都沒有發黃的地方，每個家具她都特意定製了玻璃保護，牆面上連一道劃痕都沒有留下。」

金女士稱，這套房是她獨自購買、裝修的，付出了不少心血。在房子出租的五年多時間裡，金女士與這位租戶只見過兩次面，她也從未向對方催交房租，「每次她都是提前半個月就把房租轉給我了」。

再次回到這個一塵不染的房間時，金女士感慨萬分，「我躺在躺椅上都流眼淚了，感動又失落，好像失戀了一樣，失去了一個這麼好的租戶，很難再遇到像她這麼好的，但也為她感到高興，她在橫店安家了。」

金女士將收房視頻上傳至社交平台後，視頻獲得數萬點讚，網友紛紛留言：「這樣的神仙租客請給我來一打」、「雙向奔赴的感情」、「看到了人與人之間最美好的信任」。

租戶王女士則表示，退租時她並沒有特意打掃，平日裡她就很愛惜這套房子，把租房當成了自己的家。提及房東，王女士也一直讚不絕口，「她對我也很照顧，那個時候她說有人要買她房子，估計是考慮到我在住，她就沒有賣，其實我挺愧疚，這讓她損失了不少。」