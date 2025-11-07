機器人裡面藏了真人？ 小鵬「剪開」腿部覆蓋件闢謠

在機器人IRON通電運行狀態下，現場剪開其腿部覆蓋件，公開展示內部的機械結構。（取材自新京報／企業供圖）

小鵬全新一代IRON機器人5日走貓步驚艷亮相，但也正是因為「太像人」，評論區瞬間炸鍋，不少網友調侃：「裡面是不是藏了真人？」「連耳朵都有，太逼真了吧！」小鵬就「全新一代IRON機器人是否內藏真人」等質疑再次回應，6日在機器人IRON通電運行狀態下，現場剪開其腿部覆蓋件，公開展示內部的機械結構。

綜合媒體報導，6日上午，小鵬汽車CEO 何小鵬在其社交媒體對「全新一代IRON機器人是否內藏真人」進行回應。他發布視頻，直接以一鏡到底的方式，再次還原機器人走貓步全過程，還原了機器人走貓步的全過程，並讓機器人團隊拉開背後拉鏈，全方位展示內部構造，包括背部的晶格肌肉與控制器、肩膀的運輸固定器，耳朵位置的麥克風陣列、手部諧波關節 等……逐一揭祕。

何小鵬在現場一度哽咽，並表示，「此前我們沒有在機器人通電狀態下剪開過『皮膚和肌肉』，在發布會開始前的最後一個小時，我們決定這樣做，希望這是最後一次證明機器人是它自己。」

何小鵬稱，「總有人不相信這個世界變化如此快，今天早上我們機器人團隊強迫我拍個一鏡到底無剪輯的視頻，回應一下這個質疑，希望大家辨別真假，也幫助我們澄清一下。」

何小鵬在現場表示：「未來三年內，中國的機器人創業公司一定會帶來更高階的人形機器人 ，不僅能語言交互、自主行走，還能完成簡單任務。這是我們這一代創業者的使命，也是我們必須承擔的責任——一定要把機器人推向量產。」

據悉，小鵬計畫將在2026年底規模化量產高階機器人IRON。