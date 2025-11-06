中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國第15屆全運會跳水比賽女子雙人10米跳台決賽昨天(6日)舉行，不久前奪得世錦賽該項目冠軍的組合陳芋汐 /掌敏潔，每一跳都是參賽選手中得分最高，奪得本屆首面金牌。沉寂半年、帶傷出戰的全紅嬋 和隊友王偉瑩2日曾奪金，但此次未能發揮，僅列第五名。陳芋汐表示，期待全紅嬋能夠盡快恢復到最佳水平，兩人能再攜手走向最高舞台。

香港文匯報報導，全運會女子雙人10米跳台比賽匯集陳芋汐、全紅蟬與張家齊三名奧運冠軍，以及多名世界冠軍，堪稱「神仙打架」，當晚比賽吸引奧運冠軍陳若琳到場觀戰。決賽中，陳芋汐組合延續預賽的強勢表現，每一跳均為全場最高得分，最終奪得她們在本屆全運會上的首面金牌。全紅嬋組合未能發揮應有水平，最終僅獲311.76分，與陳芋汐組合差距近40分。

11月6日，上海隊組合陳芋汐/掌敏潔在比賽中。最終，她們獲得冠軍。（新華社）

全紅嬋和湛江同鄉王偉瑩拍檔時間較少，幾乎未曾在大賽中組隊。近半年來，受全紅嬋傷病困擾，兩人的訓練配合亦難以達到最佳效果。陳芋汐方面，雖然與掌敏潔同為臨時拍檔，但今年5月兩人攜手奪得全國跳水冠軍賽女子雙人10米跳台冠軍，之後又在新加坡世錦賽將金牌收入囊中。相較而言，沒有受到傷病影響的陳芋汐組合訓練效率更高。

賽後被問及傷情恢復情況，全紅嬋直言「不怎麼樣」。她說，自己的腳一直很痛，特別是訓練和比賽需要彈跳時，疼痛感更強，甚至走樓梯都很吃力。有粉絲喊話「跳的不好也沒關係，只要你開心健康就好了」，這時，全紅嬋捂住嘴差點哭了。

「受傷之後，每天都是帶傷訓練，非常辛苦。」全紅嬋坦言，這次發揮不理想，唯一遺憾是未能讓隊友王偉瑩登上雙人賽領獎台。她補充，能夠完整地堅持比賽已感到開心，比賽中亦未加重傷情。對於從全國各地趕來的觀眾，全紅嬋表達感謝，並希望未來有更多人關注跳水運動。

陳芋汐賽後則表示，很幸運能在全運會前進行系統性訓練，在全運會奪得金牌後，未來仍會踏踏實實走好每一步。談及全紅嬋的傷情，陳芋汐希望她在今後訓練和比賽中盡快恢復到最佳狀態 ，「我們是非常好的隊友，也是曾經的拍檔。對於我倆來說，都希望再次攜手，走向更高的舞台。」

之前接受央視採訪時，陳芋汐曾特別感謝全紅嬋：「東京奧運 結束後，我真的沒想過自己還能站上10米台，那種壓力讓我只想逃。因為跟她配雙人，把我一步一步從蹬不起來到蹬起來。 」