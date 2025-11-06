我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

30年來首遇這種情況…神20遭小碎片撞擊 推遲返地球

中國新聞組／北京6日電
神舟20號遭微小碎片撞擊後，返回任務將推遲進行。圖為11月1日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後交流的實時畫面。（新華社）
神舟20號遭微小碎片撞擊後，返回任務將推遲進行。圖為11月1日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後交流的實時畫面。（新華社）

中國載人航天工程辦公室5日發布消息稱，神舟20號載人飛船疑遭空間微小碎片撞擊，正進行影響分析和風險評估。為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計畫11月5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行。這是中國空間站首次公開因太空碎片撞擊而推遲航天員返回的突發事件。

新京報報導，中國的神舟飛船由軌道艙、返回艙和推進艙三個艙段構成。目前從官方信息，無法得知是哪個艙受撞擊。載人航天工業設計專家茍秉宸表示，這是中國載人航天這30年來第一次遇到這種情況。如果撞在返回艙的本體上影響不大，若撞在懸窗等薄弱環節，有可能在返程時，跟大氣層摩擦後，發生斷裂或結構性破壞。

香港大公報報導，神舟20號和神舟21號航天員乘組4日進行交接儀式，兩個乘組移交中國空間站的鑰匙。至此，神舟20號航天員陳冬、陳中瑞、王傑已完成全部既定任務，原定於5日晚間返回地面東風著陸場，但由於神舟20號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，計畫推遲執行。

報導稱，中國空間站此前也曾有過被太空碎片撞擊的情況。2023年，天和核心艙太陽翼因長期在軌運行，遭太空微小碎片或微隕石撞擊，導致局部發電效率下降，需及時維修以保障空間站能源安全。神舟17號乘組肩負了出艙維修太陽翼的工作，指令長湯洪波搭乘機械臂移動至太陽翼作業點，對受損部位進行修復，此後太陽翼發電性能完全恢復。此前載人飛行任務，也曾出現過航天員推遲返回的情況。神舟19號就曾因天氣原因推遲一天返回地球，但是，因飛船遭到空間碎片撞擊而導致的推遲還是第一次。

軍事專家宋忠平表示，「航天員在太空最大的挑戰就是安全，安全的上天，安全的返回。無論是空間站還是飛船，航天員在太空的活動都是安全第一。」此次，神舟20號飛船疑似遭遇太空碎片或微小隕石的撞擊，帶來一定的安全隱患，相信經過排查是可以解決的。

據報導，中國空間站可搭載六名航天員，生活物資供應充足，可以保障神舟20、21兩個乘組在太空的補給。宋忠平表示，根據目前的消息，神舟20號飛船將會進行安全評估，調查飛船被撞擊存在的風險。一般問題，可以通過在軌解決。如果在軌無法解決，還有神舟21號飛船可供航天員返回。

早在空間站建設之初，載人航天工程就確立應急發射救援體系，實施「滾動備份、發射1發、備份1發」模式，以保障航天員安全。假如空間站或飛船出現較為嚴重的危險或故障，地面必須快速發射救援飛船把航天員接回，地面的長二F火箭實行應急救援最快10天內就可以發射。

11月2日，位於內蒙古的東風著陸場展開最後一次全系統綜合演練，全面檢驗夜間搜救回...
11月2日，位於內蒙古的東風著陸場展開最後一次全系統綜合演練，全面檢驗夜間搜救回收任務組織指揮、協同配合以及應急保障能力，準備迎接神舟20號航天員回家。（取材自央視新聞）

太空 天和核心艙 香港

上一則

神20推遲返回地球／厘米級碎片 可致航天器徹底損壞

下一則

小鵬新一代人形機器人亮相 女性形態、凹凸有致走貓步

延伸閱讀

AI需求增 Google擬建太空資料中心 2027年發射測試衛星

AI需求增 Google擬建太空資料中心 2027年發射測試衛星
新墨州化石證明：小行星撞地球前 恐龍在北美仍興盛

新墨州化石證明：小行星撞地球前 恐龍在北美仍興盛
中「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

中「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福
太空蓋資料中心 馬斯克的SpaceX有興趣

太空蓋資料中心 馬斯克的SpaceX有興趣

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽