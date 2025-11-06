30年來首遇這種情況…神20遭小碎片撞擊 推遲返地球

神舟20號遭微小碎片撞擊後，返回任務將推遲進行。圖為11月1日在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後交流的實時畫面。（新華社）

中國載人航天工程辦公室5日發布消息稱，神舟20號載人飛船疑遭空間微小碎片撞擊，正進行影響分析和風險評估。為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計畫11月5日實施的神舟20號返回任務將推遲進行。這是中國空間站首次公開因太空 碎片撞擊而推遲航天員返回的突發事件。

新京報報導，中國的神舟飛船由軌道艙、返回艙和推進艙三個艙段構成。目前從官方信息，無法得知是哪個艙受撞擊。載人航天工業設計專家茍秉宸表示，這是中國載人航天這30年來第一次遇到這種情況。如果撞在返回艙的本體上影響不大，若撞在懸窗等薄弱環節，有可能在返程時，跟大氣層摩擦後，發生斷裂或結構性破壞。

香港 大公報報導，神舟20號和神舟21號航天員乘組4日進行交接儀式，兩個乘組移交中國空間站的鑰匙。至此，神舟20號航天員陳冬、陳中瑞、王傑已完成全部既定任務，原定於5日晚間返回地面東風著陸場，但由於神舟20號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，計畫推遲執行。

報導稱，中國空間站此前也曾有過被太空碎片撞擊的情況。2023年，天和核心艙 太陽翼因長期在軌運行，遭太空微小碎片或微隕石撞擊，導致局部發電效率下降，需及時維修以保障空間站能源安全。神舟17號乘組肩負了出艙維修太陽翼的工作，指令長湯洪波搭乘機械臂移動至太陽翼作業點，對受損部位進行修復，此後太陽翼發電性能完全恢復。此前載人飛行任務，也曾出現過航天員推遲返回的情況。神舟19號就曾因天氣原因推遲一天返回地球，但是，因飛船遭到空間碎片撞擊而導致的推遲還是第一次。

軍事專家宋忠平表示，「航天員在太空最大的挑戰就是安全，安全的上天，安全的返回。無論是空間站還是飛船，航天員在太空的活動都是安全第一。」此次，神舟20號飛船疑似遭遇太空碎片或微小隕石的撞擊，帶來一定的安全隱患，相信經過排查是可以解決的。

據報導，中國空間站可搭載六名航天員，生活物資供應充足，可以保障神舟20、21兩個乘組在太空的補給。宋忠平表示，根據目前的消息，神舟20號飛船將會進行安全評估，調查飛船被撞擊存在的風險。一般問題，可以通過在軌解決。如果在軌無法解決，還有神舟21號飛船可供航天員返回。