會彈琴也能抬鋼筋 00後大學生「練出腹肌」紅了

中國新聞組／即時報導
22歲大學生柳偉東在學校練鋼琴（左），在工地扛鋼管（右） 。（取材自九派新聞）
22歲大學生柳偉東在學校練鋼琴（左），在工地扛鋼管（右） 。（取材自九派新聞）

武漢22歲大學生柳偉東因社交平台上一段對比視頻走紅：一段是他站在學校教室講台發言，另一段他在工地頭上戴著安全帽。有網友還笑他做體力活「都搬出腹肌了」。

九派新聞報導，柳偉東來自貴州銅仁沿河土家族自治縣，自小跟隨爺爺奶奶長大，母親初中時去世，父親長期在在廣東務工。他從高考結束起便勤工儉學，課餘在工地搬鋼筋、工廠擰螺絲、夜間送外賣。

柳偉東稱，腹肌「沒有特地去健身房系統地練過，就是日日夜夜擡鋼管幹出來的，畢竟工地鋼筋很重。」暑假期間，他白天工作、晚上送外賣，攢下生活費供自己日常花銷。柳偉東說，爺爺奶奶一直住在村里，不知道怎麼乘坐公共交通，所以過年時他會帶他們進縣城玩，吃點平時沒吃過的美食。「我每年還會給爺爺奶奶買新衣服，其它的他們都不准我給他們買。」

除了打工，柳偉東還自學鋼琴和聲樂，能彈奏「花海」、「晴天」等曲目，並演唱「托斯蒂小夜曲」、「天神賜糧」等經典義大利歌曲。他的同學表示，柳偉東待人真誠、能力全面，是很值得信賴的朋友。

柳偉東表示，家鄉生活條件雖改善，但他依然熱愛鄉村和民俗文化，跟著爺爺學習嗩吶、長號及傳統習俗。他希望未來能回到家鄉基層發展，助力農產品銷售和產業挖掘，讓更多人了解鄉村文化和生活之美。

