買家網購貂皮大衣「水洗後退貨」商家怒持大喇叭小區尋人

王女士到買家的小區廣播尋人。(取材自極目新聞)

山東濟南一家網店老闆王女士，因一件約2000元人民幣（約280美元）的貂皮大衣退貨問題，與買家發生糾紛。王女士稱，大衣在買家退回後經水洗變硬、無法二次銷售，但買家不承認，堅持退款。為了維權，王女士驅車300公里前往買家所在小區尋找對方，並使用大喇叭廣播尋人。

極目新聞報導，王女士稱，買家為濟寧嘉祥縣一名20多歲女性，10月21日購買貂皮大衣，10月29日申請退貨。「一拿到退貨的衣服我就覺得不對勁，衣服梆梆硬，內襯還有疑似洗衣粉的痕跡，手感就更明顯了，和塑料一樣，一看就是被水洗過了。」王女士表示無法二次銷售。

王女士多次與買家協商未果，並向電商 平台申訴未獲回應後，決定於11月1日晚驅車前往濟寧尋人。由於買家下單時只留了小區名稱，沒有具體樓棟信息，且無法撥通買家電話，王女士決定向當地警方尋求幫助。

當晚7時許，警方聯繫買家，但對方表示正在家中看孩子無法見面。王女士見此情形，便拿著大喇叭到小區內邊走邊廣播尋人，在講述事件經過的同時還暴露了對方的電話號碼。

事件在網上曝光後，引發兩極評價。部分人支持王女士維權，但也有人認為其方式不當，大喇叭尋人擾民，也涉嫌侵犯對方隱私。

王女士表示，除非警方有書面通知，否則她不會刪除視頻。目前電商平台已經兩次讓她退錢給買家，自己所提交的證據也未收到回信。她準備在維權未果後選擇通過法律途徑解決。