催婚放大招 上海聯手樂園推夜間領證 廣州一地獎20萬

上海黃浦區民政局與「INS新樂園」夜店聯手推出夜間結婚頒證體驗項目。（取材自微博）

隨著婚姻登記「跨省通辦」落地，各地結婚領證場景也越來越多元。多地紛紛放大招「催婚」，廣州一地結婚就獎勵補助20萬元人民幣(約2.8萬美元)，上海黃浦區民政局與INS新樂園聯手，推出夜間結婚證書項目。

第一財經報導，在廣州市龍歸街南嶺村，如果初婚夫妻雙方均為南嶺聯社戶籍股東成員，可以同時享有村社兩級獎補，婚育補貼金額將分別翻倍至初婚最高8萬元、生育最高12萬元，合計20萬元。

另據「上海黃浦」微信 公眾號消息，黃浦區民政局與INS新樂園聯手，於11月14日至11月22日每周五、周六（即11月14日、15日、21日、22日），推出夜間結婚證書項目，頒布服務在INS新樂園舉行體驗。

據報導，INS新樂園位於黃浦區復興公園內，是集電競、音樂、演藝和夜經濟於一身的商業綜合體，也是滬上「潮人」的夜間聚集地之一。

根據介紹，本次夜間結婚登記體驗將提供多項特色服務，例如，新人專屬管家服務將貫穿整個登記過程，從入場引導到流程安排，確保每對新人都能得到周到細緻的服務。此外，本次活動與同在黃浦區舉辦的世界級電音盛會Tomorrowland達成連動。成功預約參與夜間頒布體驗的新人，將有機會獲得Tomorrowland室內幻境專屬門票。

第一財經報導，今年5月10日起，新修訂的「婚姻登記條例」實施，新人領證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦，旅遊即可就地結婚。因此，不少城市、景區打造「領證新地標」，發展結婚登記旅遊，開闢「婚登+文旅」的賽道。

今年以來，已有多地音樂節現場可領證。據報導，烏魯木齊市水磨溝區民政局婚姻登記處於7月13日進駐2025新疆 超級草莓音樂節現場，設立臨時婚姻登記點。 8月15日至16日，宜興市民政局婚姻登記處在蘇超第9輪賽事賽場外設立了臨時辦證點。