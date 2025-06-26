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餐廳白飯免費…廣東老翁每天「拌醬油吃1碗」老闆回應了

中國新聞組／綜合報導
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老人吃飯畫面。(取材自瀟湘晨報)
老人吃飯畫面。(取材自瀟湘晨報)

廣東江門一間飯館近日因為「免費供應白飯」的善舉引起關注。店主表示，自開業以來，有位老人每天會前來自備碗筷，打一碗白飯，再拌上蒜末和醬油作為一餐。店主承諾，只要飯店還在營業，就會持續提供這碗米飯給對方。

據「瀟湘晨報」報導，飯館老闆表示，這位老人自去年12月飯店開業起便開始來店裡用餐，總是安靜地自行取飯後坐在角落吃完離開，不打擾其他客人。「我們曾有過一次眼神交流，他那次有些不好意思，我就跟他說，你可以每天過來吃，沒關係的。」老闆說，半年來並未多加打擾，只是默默提供飯菜，偶爾有空也會額外準備一些菜餚。

老闆介紹，飯館每日下午4點營業，老人通常騎著自行車準時抵達，用自帶的碗筷盛飯配料。他表示，拍攝影片介紹老人的行為並非炒作劇本，「如果真是劇本，我們會天天拍、天天發，但我們沒有。」

事件引發不少網友共鳴與討論，有人質疑是否作秀，也有人力挺表示「幫人就是幫己，希望更多店家能這樣」。對此，老闆回應，願在自己能力範圍內幫助需要幫助的人，「看到這樣的老人，我會想到自己的父親。若有一天家人也處於困難中，也希望能遇到溫暖的人。」

不過，老闆也提到，這位老人最近兩天未再出現，「如果他再來，我會主動去關心一下他的身體狀況；如果他不再來，也只能祝他平安健康。」這份沉默而持續的善意，也讓不少網友感動留言：「你的一碗飯，可能是他的一天溫暖。」

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