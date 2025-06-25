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華中農大社會學碩士擺攤「3元陪聊」走紅 網疑：太廉價

中國新聞組／北京25日電
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李華一（右）為諮詢者答疑解惑。（取材自九派新聞）
李華一（右）為諮詢者答疑解惑。（取材自九派新聞）

華中農業大學的畢業集市上，一塊白板、iPad和板凳組成的簡易攤位，配上「社會學碩士三元陪聊」的招牌，近日成為校園「顯眼包」，吸引眾多同學前來諮詢。也有路人吐槽：「社會學碩士也太便宜了！」

九派新聞報導，「三塊錢（人民幣），聊多久要看緣分。」夜幕降臨，華中農業大學櫻花大道南段的畢業集市人聲鼎沸。在眾多攤位中，一個連桌子都沒有的小攤格外引人注目，攤主李華一是該校社會學專業碩士研究生。她表示，畢業集市吸引了大量學生和周邊居民前來，她開設「三元陪聊」攤位，正是希望構建一個源於街頭的社會學對話空間。

此前，一位哲學碩士擺攤提供66元人民幣的「人生意義解答」服務曾引發熱議。李華一坦言，正是受到這位哲學碩士的啟發，她意識到，同為人文學科，社會學也能為人答疑解惑。

「三元陪聊」攤位吸引了眾多人前來諮詢，只要來者心存困惑，隨時可以坐下暢聊，從學業到情感，聊天主題十分廣泛，李華一運用福柯、韋伯等社會學理論進行解答。有人一聊就是40分鐘，仍意猶未盡。也有人羞於當眾傾訴，選擇轉為線上諮詢，其中最長的一次諮詢持續了兩小時之久。

「社會學碩士三元陪聊」攤位。（取材自九派新聞）
「社會學碩士三元陪聊」攤位。（取材自九派新聞）

「有位顧客付了三塊錢後，連旁邊攤位的攤主和顧客都湊過來旁聽」，她笑著說，在開放的空間下，任何對話題感興趣的人都可以加入交流。即使有人只是簡單聊幾句，不付費，她也完全不介意。

李華一的陪聊服務不僅受到同學的歡迎，還吸引了社會人士的注意。前幾天，一位家長特意帶著孩子前來，希望讓孩子通過社會學對話開闊眼界，提前感受社會的多元性。

除了與訪客互動外，開設「三元陪聊」攤位也讓李華一體驗到了社會學在現實生活中的應用。她意識到社會學學科可以為人答疑解惑，提供不同角度的思考方式，也為她未來的就業和職業發展帶來啟示。

在李華一看來，這種陪聊服務不僅僅是行為藝術，更是一種社會學的小實驗。透過這樣的活動，她想給更多人帶來社會學的魅力，讓大家透過這種方式來思考人生的意義和價值。

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