我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

國際組織通過 「王菲星」命名 背後有一個重要人物

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小行星34815命名為「王菲星」。（取材自微博）
小行星34815命名為「王菲星」。（取材自微博）

國際天文學聯合會小天體命名工作組（WGSBN）近日宣布，由香港天文學會前會長、業餘天文學家楊光宇在2001年9月20日發現的編號第34815號小行星，正式命名為「王菲星」。延續楊光宇以演藝界名人命名的習慣，他此前已以林青霞、鄧麗君、劉德華、張國榮，以及文學巨匠李白、杜甫等命名小行星。

綜合媒體報導，楊光宇是全球最多產的小行星獵手之一，發現逾2000顆獲永久編號的小行星，命名權歸其所有。他以華語樂壇歌手王菲命名此小行星，寄托了對這位傳奇歌手、詞曲創作者及演員的敬意。

據報導，命名理由指出，王菲以空靈嗓音和獨特藝術理念跨越文化邊界，成為華語樂壇標誌性人物，啟發無數樂迷。她在王家衛電影「重慶森林」和「2046」中的演出尤為西方觀眾所熟知。

楊光宇表示，小行星命名旨在表達個人心意，無獎金或獎狀，命名權不可轉讓或買賣。天文愛好者林景明強調，網上「買賣小行星命名權」的行為未獲WGSBN認證，屬欺詐行為。小行星命名純粹為彰顯科學與文化的交融，「王菲星」成為王菲藝術成就的獨特紀念，也為天文科普增添了文化色彩。

國際天文學聯合會小天體命名工作組（WGSBN）是國際天文學聯合會 （IAU）的一個工作組‌，負責為小行星和彗星命名。IAU是世界各國天文學術團體聯合組成的非政府性學術組織，旨在通過國際合作全面促進並保護天文學科學‌。

王菲 林青霞 劉德華

上一則

5哈佛國際生棄美讀香港科大 來自巴基斯坦、喬治亞…

下一則

鄭欽文入駐小紅書 首日大展歌喉 粉絲搶著「交朋友」

延伸閱讀

研究：小行星2032年若撞月球 人造衛星將陷風險

研究：小行星2032年若撞月球 人造衛星將陷風險
「王菲星」獲命名 小行星獵手偏愛藝人 取名還有張國榮、劉德華

「王菲星」獲命名 小行星獵手偏愛藝人 取名還有張國榮、劉德華
陳奕迅、徐濠縈女兒出道 繼承名模母外貌

陳奕迅、徐濠縈女兒出道 繼承名模母外貌
王菲、謝霆鋒約會被抓包 親密互動太甜

王菲、謝霆鋒約會被抓包 親密互動太甜

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14
兇手朱佳琦。(取材自紅星新聞)

長沙男把7歲女童抱入樹林中姦殺 法院曝他行凶原因

2025-06-23 08:30

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫