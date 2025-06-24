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想拍照？西藏斷崖立收費牌「1人800元」涉事公司下場曝

中國新聞組／綜合報導
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西藏岡仁波齊大斷崖能拍出壯闊景色。(視頻截圖／@藏說)
西藏岡仁波齊大斷崖能拍出壯闊景色。(視頻截圖／@藏說)

近日有網友發現，西藏阿里地區岡仁波齊大斷崖景區出現「守望神山拍攝基地」收費標示牌，聲稱拍攝大斷崖或湖心島每人收費800元(人民幣，約111美元)。此舉引發網友質疑「文旅不管管嗎？」普蘭縣政府6月19日通報稱，涉事公司因未經許可擅自設點並高額收費，已被責令停止一切經營行為，並拆除相關收費公示牌。

據「南方都市報」報導，涉事公司為成立僅三個月的西藏柒躍文化傳媒有限公司，其與當地雄巴村違規簽訂場地租賃合同，並未取得行政許可即開展旅遊打卡點經營，收費標準高達每人800元起。公示牌上除列明收費方案外，還展示拍攝樣本並附設聯絡電話。當地政府已依法終止雙方合同，並表示違規行為仍在後續處理中。

報導指出，類似景區亂收費現象並非首次發生。2024年7月，江西三清山景區亦有商家強制收費佔據拍攝點事件，經遊客投訴後管理方介入整改並恢復免費開放。今年3月，海南陵水清水灣燈塔也有社會人員擅自設收費點，當局已進行清理與調查。

事件曝光後引來不少網友討論，有人批評「吃相太難看了真的不好」，也有人認為「自拍免費，幫拍也請合理收費」，並指出「其實網紅景點帶動當地消費，明明可以實現雙贏的」。另有網友直言「這麼貴八百塊」，表示曾遇到類似「路邊下車拍個照也會有人來要錢」的情況，呼籲景區管理方加強監督，避免影響旅遊體驗。

岡仁波齊大斷崖上的收費告示牌。(取材自南方都市報)
岡仁波齊大斷崖上的收費告示牌。(取材自南方都市報)

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