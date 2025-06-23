去年買Labubu被笑醜 姚晨限量款漲了10倍：唯一盈利投資

姚晨。(取材自微博)

女星姚晨22日在微博自曝去年逛街時花幾百元(人民幣，下同)買下一隻Labubu 玩偶，還被同事笑說「好醜」，沒想到這款限量版「尖牙怪物」今年竟然成為爆款，如今身價飆升到4000元以上，讓她笑稱：「這怕是我人生中唯一盈利的投資。」

極目新聞報導，姚晨發文後，相關話題迅速登上熱搜。在評論區中，有網友詢問「姐當時為啥會買啊」，姚晨透露，當初買下Labubu完全出於直覺，「覺得它笑起來嘴大，有種熟悉的親切感」，還在留言區自嘲「去年毫不在意，今年高攀不起」。不少網友也在底下留言認證Labubu的魅力，表示現在想買也一娃難求。

姚晨曬出的Labubu為「拿鐵款」，原價499元，目前泡泡瑪特 各大平台均顯示缺貨。有電商平台顯示，這款限量潮玩已被炒至4999元，近期成交價普遍超過4000元，價格暴漲近十倍。

泡泡瑪特客服回應，拿鐵款Labubu目前暫時缺貨。

快科技報導，過去很長一段時間裡，Molly都是泡泡瑪特最重要的IP。但到了去年，一個擁有9顆牙齒和直立的尖耳朵的精靈IP「Labubu」意外在東南亞 市場爆火，成為公司最大增長點。今年，Labubu更是現象級火到了全世界。

4月下旬，其第三代搪膠毛絨產品一經上架便一搶而空，在貝克漢、蕾哈娜、Lisa等國際明星的喜愛下，Labubu更是「一娃難求」。在二手交易市場，一些聯名或限量款Labubu被炒到幾千，甚至上萬元。