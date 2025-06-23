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狂犬病捲土重來 中國16年來首見病例「雙增」

中國新聞組／北京23日電
中國每年仍傳出多起狂犬病死亡病例，專家提醒，一旦在可疑的狂犬病病毒暴露後，應立即用大量清水沖洗傷口，並及時至醫院接受進一步治療。（美聯社）
中國每年仍傳出多起狂犬病死亡病例，專家提醒，一旦在可疑的狂犬病病毒暴露後，應立即用大量清水沖洗傷口，並及時至醫院接受進一步治療。（美聯社）

廣東疾病預防控制中心20日通報，近期廣東省發生1例狂犬病病例，病人被狗咬傷，5天後傷人犬隻死亡，病例一直未前往犬傷門診進行規範處置，約3個月後出現狂躁等發病症狀，發病3天後深度昏迷，醫治無效死亡。

根據中國疾控中心官網數據，中國2024年狂犬病報告發病和死亡病例，均較2023年明顯反彈。2024年中國全年狂犬病發病170例，較2023年上升29.8%；狂犬病死亡人數143人，則比2023年上升12.6%。這也是中國狂犬病發病數和死亡數在連續16年下降後，首次出現「雙增」反彈。

據廣東羊城晚報報導，專家指出，狂犬病死亡人數在中國法定報告傳染病中排名前5，是造成中國死亡人數最多的動物源性傳染病。

流行病學專家王鳴分享特殊病例：2014年，1名中年男子在協助處理親戚被流浪狗咬傷的傷口時，其未癒合的拇指傷口沾染了帶毒血液，54天後狂犬病發作死亡。他強調，「這相當於間接被瘋狗咬傷」，任何開放性傷口接觸他人血液、黏膜分泌物都屬高危暴露，必須立即規範處置。在可疑的狂犬病病毒暴露後，應立即用大量的水沖洗傷口，並及時到醫院做進一步治療，接種人用狂犬病疫苗，必要時同時注射人類狂犬病免疫球蛋白。

廣東疾病預防控制中心提醒，日常生活中被看起來健康的動物抓一下、咬一口，要是不處理就有可能會感染。而狂犬病一旦發病，病死率幾乎為100%。狂犬病的潛伏期為5天至數年，通常為2至3個月，極少會超過1年。臨床上主要有兩種類型：狂躁型和麻痺型。狂躁型患者突出表現為極度恐懼、恐水、怕風、發作性咽肌痙攣、呼吸困難、排尿排便困難及多汗流涎等。麻痺型患者沒有典型的興奮期，而是出現高燒、頭痛、嘔吐、肌肉癱瘓、大小便失禁等症狀。

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