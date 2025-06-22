二手Labubu暴跌7成 黃牛天堂掉地獄 股價也崩盤1周跌15%

泡泡瑪特暴紅，公司調整供給策略，隨著商品開始補貨，Labubu二手價暴跌。 （中通社）

泡泡瑪特 旗下Labubu 一貨難求，不僅炒高二手價，還帶動泡泡瑪特市值飆漲，不過隨著6月18日泡泡瑪特開始補貨，Labubu在二手市場一端價格直接從2800元（人民幣，下同）跌到650至800元，最高暴跌逾七成，黃牛哀號「崩盤了」，拉布布囤積者稱彷彿一夜間從天堂到了地獄。泡泡瑪特股價也迅速下滑，過去7個交易日總市值蒸發近600億港元（約76.6億美元），公司創辦人、創始股東和高管也減持。

據上游新聞報導，此波泡泡瑪補貨主要為Labubu 3.0（第三代搪膠毛絨產品）「前方高能」系列，Labubu系列盲盒一般為6個一盒，99元/個，整盒594元。補貨後，二手市場Labubu 3.0價格也應聲下跌。

在一些二手平台，目前Labubu 3.0一端（整盒內含6個盲盒）普遍掛價仍在1500元以上，有的掛價2800元，但在黃牛群中價格下探，普遍出價在650元至800元收一端。群內有人稱「已經崩盤了」，一位專做潮玩直播間的黃牛說：「現在沒有那麼稀缺了，如果賣不完，只能自己玩了」。

此外，知情人士表示，泡泡瑪特相關產品的補貨不會呈現出規律，也是在一定程度上規避「黃牛」的影響。

潮玩二手交易平台千島App顯示，近2個月內，Labubu 3.0系列的成交價呈直線上升，6月16日到達最高點，隨後呈現價格下滑走勢。6月20日，成交均價為839.6元，成交量為1140單，相對於最高價2439元，此時的成交價暴跌已超過60%。一位業內人士認為，拉布布的這波暴火行情，持續時間應該不會太長，後期參與的炒家，很有可能都會成為「韭菜」。

在拉布布爆火、二手市場價格暴漲的同時，泡泡瑪特的股價也在過去一年半的時間裡步步走高。2024年初，泡泡瑪特的股價低位為16.8港元，到了2025年6月12日，泡泡瑪特盤中股價漲至上市以來的最高點283.4港元，總市值約為3806億港元，漲幅近17倍。

不過在創造歷史新高之後，泡泡瑪特的股價開始下滑。截至6月20日收盤，泡泡瑪特報239.6港元，總市值為3218億元。相比歷史最高價283.4港元，泡泡瑪特在過去的7個交易日，跌幅約為15.5%，市值蒸發588億港元。期間還遭泡泡瑪特創始人兼CEO王寧及多位泡泡瑪特高管減持超過2392.5萬股，套現金額超17億港元。創始股東蜂巧資本也清倉約1191萬股泡泡瑪特股份，套現22.64億港元。

對於近期泡泡瑪特股價劇烈震盪，華爾街投行對這家「新消費總龍頭」看法開始分歧，其中，摩根史坦利（大摩）以「估值過高導致優異表現不可持續」緊急將其移出推薦名單，摩根大通卻逆勢上調目標價，將泡泡瑪特的目標價由港幣250元上調至330元，並將該股列入其「積極催化劑觀察名單」。