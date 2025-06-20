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舊換新國補沒了？買氣受挫 中官媒闢謠：下季再發1380億

中國新聞組／北京20日電
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中國官媒透露，後續尚有人民幣1380億元國家補貼資金將在第3季陸續下達。（新華社）
中國官媒透露，後續尚有人民幣1380億元國家補貼資金將在第3季陸續下達。（新華社）

中國為刺激內需拚經濟，今年推出3000億（人民幣，下同，約419億美元）舊換新補貼，近日多地傳出消費品國家補貼（下稱「國補」）出現暫停領取情況，引發國補就此終止猜測，導致618購物節買氣受挫。中國官媒人民日報19日刊文闢謠，強調後續還有1380億元國補資金，將在第3季陸續下達，提振下半年經濟表現。

江蘇、湖北、重慶、廣西等地近期陸續公告，暫停消費品「以舊換新」補貼的業務申請，理由是階段性調整或首輪補貼資金耗盡，引發國補將終止的揣測。人民日報指出，「通過採訪多地相關負責部門和相關負責人，記者了解到，所謂取消『國補』的情況是不存在的。」

報導並引述業內人士說法，稱小部分地區階段性地完善「國補」政策實施節奏，實際上消費品「以舊換新」工作將持續全年，消費者每月每周都有參與申領「國補」的機會。

文章指出，有關部委透露，今年1月和4月已分別下達兩批共計1620億元中央資金，後續還有1380億元中央資金將在第3、4季分批有序下達，同時地方也將相應配套和自行安排足夠的地方資金，「國補」還將繼續惠及廣大消費者。文中並強調，「最近一些企業、平台和自媒體借機炒作，搞飢餓營銷，營造恐慌情緒，消費者要特別注意辨別。」

據了解，今年消費品以舊換新政策，不僅增加手機、平板、洗碗機等新品類，安排的超長期特別國債資金規模也翻了一倍。在湖北，截至6月11日，今年全省3C數位、家電、廚衛、電動自行車等以舊換新產品總銷售量3358萬台，累計帶動銷售總額414億元；在遼寧，全省參與消費品以舊換新活動的消費者已達200萬人次，直接拉動消費超過150億元，從各地落地情況來看，政策進展積極、效應持續顯現。

中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣認為，少數地區政策實施進度較快，跟當地消費結構和消費者積極性有關，這也說明市場對「國補」的需求旺盛，政策激發消費活力。

然而，雖然3C數位、家電、廚衛等產品受惠舊換新政策買氣火熱，素有「國酒」美譽的高端白酒茅台價格卻跌跌不休。網上批發參考價顯示，25年飛天茅台散裝瓶已跌破2000元，下探1930元。二手市場行情低迷，一名白酒回收商表示，25年單瓶茅台的回收價約1850元，轉賣價格只有1900元，「現在只能賺50塊，要是跌的多，甚至還會賠本」。

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