蘇超好威風 千架無人機、13艦艇相挺 贊助費300萬起逃

「蘇超」後援團搖來了家鄉艦。（取材自「人民海軍」）

中國國家足球隊因戰績不佳陷低潮，江蘇省的「蘇超」（2025年江蘇省城市足球聯賽）卻愈來愈火。「蘇超」昨進入第四輪賽事，江蘇「13太保」排面「殺瘋了」，不僅千架無人機 編隊在空中拉煙助威，軍方「人民海軍」視頻號也以江蘇13個地級市命名的艦艇發布專屬「打call」來加油，而「蘇超」贊助費300萬（人民幣，下同，約42萬美元）起跳，仍吸引贊助商暴增3倍，且席位已「一席難求」。

據第一財經報導，「蘇超」第四輪賽事一開始，江蘇「13太保」就紛紛放大招，南京和揚州率先把球賽直接從場上卷到了天上，13日晚，南京上空出現超過1000架無人機，不斷變換陣型，以圖像和文字介紹「蘇超」賽事，熱度拉滿。

14日下午，「蘇超」第四輪揚州隊主場對陣泰州隊的比賽在揚州市體育公園體育場正式打響，這場「蘇中德比」吸引近2萬名觀眾到現場。賽前，5架來自江蘇亞華通用航空有限公司的輕型運動飛機從揚州體育公園體育場正上空飛過，機尾拉出彩色煙霧，引發現場球迷熱烈歡呼。

江蘇亞華通用航空企業負責人是揚州本地企業家沈剛，他表示，自己既是資深球迷也是航空愛好者，這次飛行本是鎮江到揚州的例行訓練，但特意選在比賽時間飛過球場，就是想為家鄉球隊助威。

當天，「人民海軍」視頻號也發布專屬「打call」視頻為「蘇超」加油，視頻中，以江蘇13個地級市命名的艦艇，行駛在茫茫碧波之上，為江蘇的「父老鄉親」加油，成為「蘇超」最重磅後援團。這一視頻也表明江蘇「十三太保」是「家家都有艦」。江蘇與中國人民解放軍海軍淵源深厚，76年前，人民海軍在泰州誕生，從白馬廟起航。

「搖人戰」也開打。繼6月6日足球明星貝克漢空降蘇州喊出「蘇州加油」，央視原著名體育播音員和解說員韓喬生直播解讀比賽之後，鹽城邀來知名歌手韓磊為鹽城量身定做新歌「鹽是大海下的雪」，讓網民直呼「太卷了」。

韓磊為鹽城量身定做新歌「鹽是大海下的雪」。（取材自第一財經）

在持續的高熱度下，「蘇超」賽事贊助商數量大幅增加，贊助費更是飆升至300萬，還一席難求。

6月13日，電商行業巨頭京東與乳品巨頭伊利同日官宣其成為2025年江蘇省城市足球聯賽的賽事官方贊助商。相比「蘇超」第一輪時僅有6家賽事贊助商，目前的贊助商足足多出了14個，總冠名依然為江蘇銀行，官方戰略合作夥伴則有國緣V3、龍蟠科技、理想、京東等；官方贊助商有康師傅、中興、伊利等；官方供應商有紫金保險、佳得樂、喜力啤酒與小米等。

另外，據直播吧，徐州隊坐鎮徐州市奧體中心體育場迎戰鎮江隊，吸引了30823人觀戰，也創造了「蘇超」新的上座紀錄。