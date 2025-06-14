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隨老公出差 滬女帶娃長住五星酒店 日花700元 網民：有錢任性

中國新聞組／北京14日電
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小花所住的房間。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
小花所住的房間。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

一名自稱全職媽媽的網民小花鄉（化名）近日發帖分享自己一年長住酒店的體驗稱，丈夫長期在外出差，她帶著孩子和丈夫一起住五星級酒店，節假日才返回上海的家，他們在武漢的住房花銷平均每天不到700元（人民幣，下同）。話題衝上熱搜引來網民熱議，有人說划算，有人質疑「一人報銷差旅費全家入住」，有網民則稱這是「炫富文」，「我一天工資都沒700」。

九派新聞報導，據小花提供近期入住酒店紀錄截圖顯示，其入住的是武漢光谷皇冠假日酒店，時間為5月5日至6月30日，稱已在該酒店住了近兩個月。經核實，小花帖文裡附的照片，確是武漢光谷皇冠假日酒店房間，但該酒店未證實小花是否為住客。

小花說，自己原本只是想分享一條日常感想，沒想到帖子引發大量評論，其中部分言論並不友善，也有網民質疑其真實性。她已將該帖設置為關閉狀態。

小花在酒店享用早餐。（取材自九派新聞／受訪者供圖）
小花在酒店享用早餐。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

「其實我身邊有很多和我們情況相似的家庭，都選擇長住酒店」，小花自稱，自2021年起，她便帶著家人開啟了酒店長住生活，丈夫在集成電路行業工作，需要長期出差，武漢是丈夫主要的出差駐地，偶爾也短期前往西安、杭州、無錫等城市，去年開始，他們幾乎每天都住在武漢的不同酒店，在武漢的住房花銷平均每天不到700元，住的是40多平方米的標間房型，酒店提供早餐和打掃服務。

盡管帶著孩子住在酒店，小花說，其並未感到不便，反而覺得長住酒店性價比高。每天早餐後，她會陪孩子在酒店內學習、玩耍和午休，晚餐後帶孩子外出散步，周末會駕車帶孩子去稍遠的地方遊玩，「我們已經習慣了這樣的生活模式」。

報導指出，如今，為尋求更輕盈自由的生活，愈來愈多人選擇長住酒店。在社交媒體上，「長住酒店」話題瀏覽量突破700萬次，小紅書上資深的「酒店生活家」僅對「酒店長住必備好物」的安利就高達29萬+條。

武漢光谷皇冠假日酒店銷售人員表示，酒店針對長住客戶提供優惠價，約600元/天，包含早餐和洗一件衣物的服務；而散客的協議價則為718元/天（含早餐），長住的價格會根據客戶的實際需求調整。

「一般來說，如果周末沒有展會、演唱會等活動，價格會比周中稍低。周二至周四的價格通常最高」，該銷售人員補充道，若客戶能與酒店簽訂365天的長住協議，還可進一步商談具體待遇，例如增加行政酒廊使用權等優惠條件。

她介紹，該酒店的長住客戶較多，因為地處光谷東，周邊聚集了大量半導體、醫藥等行業的企業，許多商務人士有長期差旅需求。「差旅客人的入住時間從十幾天到幾個月不等，其中短租需求更為普遍」。

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