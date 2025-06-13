Labubu仿品1隻賺165元 義烏店家仍偷賣 官媒不忍了

Labubu盜版盲盒遠銷海外遭嚴打，寧波海關截獲近2萬件侵權商品。（取材自「海關發布」）

紅遍全球的Labubu 帶動龐大商機，市場上也出現各式各樣的仿製品，不僅「Lababa」、「Lagogo」銷量不差，還有「labuly」非洲版遠銷海外。近日，官方出手嚴打盜版，浙江寧波海關截獲近2萬件銷往海外的盜版商品、義烏市場相關產品一夜下架，官媒新華社旗下媒體更刊文強調要保護智慧財產權，「打掉『Lafufu』，更多的Labubu才能開心常笑」；但在龐大利益誘惑下，還是有店家偷偷賣。

綜合紅星新聞、香港01等媒體報導，義烏國際商貿城雖然才剛經歷一輪侵權嚴打，但仍有商家在悄悄售賣Labubu的仿製產品，在買家詢問時才從櫃子、紙箱或是黑色塑料袋裡翻出Labubu展示。 商家從黑色塑料袋掏出仿制Labubu。（取材自紅星新聞）

由於Labubu太過火爆，仿製品也在漲價，根據做工精細度、仿製程度的不同，不同商家的報價也不一樣，批發價在一隻9元（人民幣，下同，約1.2美元）至85元不等。因為需求太火熱，工廠供不應求，有商家在一天之內漲價10元。

從事跨境電商的安芳（化名）表示，她會在義烏分別採購仿品Labubu和服飾，把仿品Labubu打扮成獨特的模樣後，在TikTok直播展示，把顧客引導到獨立站交易。以市場均價計算，安芳採購一隻仿品Labubu和一套匹配的服飾大約需要50元，每售出一隻，她大約能賺165元。

從海關查獲的仿品也能看出Labubu海外需求有多熱，近日寧波海關查處一批未申報，銷往海外的盜版Labubu產品，經清點，共有盲盒2350個，毛絨玩具4410個，鑰匙扣9400個，雨衣495個，梳子1200個。 Labubu盜版盲盒遠銷海外遭嚴打，寧波海關截獲近2萬件侵權商品。（取材自「海關發布」）

盜版猖獗也讓官媒發聲，「新華每日電訊」12日發文表示，仿冒Labubu「沒有最醜、只有更醜」，成了海外社群媒體笑柄，然而，「正經歷出海高光時刻的中國原創IP，豈能夭折於盜版之手？」

報導指出，保護智慧財產權就是保護創新，仿冒者無序蠶食創新成果的情形若不遏制，商業正循環便難以建立，並強調要「打掉『Lafufu』，更多的Labubu才能開心常笑」。