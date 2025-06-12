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70後老闆南寧師大要畢業了 他說讀書是為了更好地賣書

中國新聞組／綜合報導
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課堂上的蘭雄文（取材自桂林晚報）
課堂上的蘭雄文（取材自桂林晚報）

一名52歲的書店老闆蘭雄文即將從南寧師範大學本科畢業。他自2019年參加人生第三次高考，成功入讀大專後又升讀本科，將於本月20日領取畢業證書。相較「70後」的自己與年輕的「00後」同學同堂求學，蘭雄文表示，重返校園是為了「更好地賣書」，也是完成多年未竟的夢想。他在昆明經營3家書店，讀書與生意兩不誤。

據「紅星新聞」報導，蘭雄文出生於1973年，來自湖北仙桃市農村，曾於1993與1995年兩度落榜。2018年研究後得知只要高考達200分便可錄取高職學校，於是決定第三次應試。他最終以文科身分考得240多分，被桂林師範高等專科學校錄取。畢業後升讀南寧師範大學，目前學業已完成。

他認為，上大學是一個人積極向上的表現，也是現代社會裡，一個人身分的象徵。「所以，上大學對我來說，不是一時衝動，而是要解開一種心結。老婆也沒反對，但她認為我考不上」。

蘭雄文表示，他和妻子在昆明經營3家公司，一家四口曾同時求學。2020年兒子考上天津師範大學，妻子也以41歲之齡考入雲南財經職業學院，女兒當時在昆明讀小學。

談及未來，蘭雄文表示還要繼續進修，考慮攻讀第二學士學位、碩士甚至博士學位，認為能助他把圖書事業搞好，更好地賣書。此外，他指出自己的語法識別能力和寫作能力都在上了大學後有很大的提升，也是最大的收獲。

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