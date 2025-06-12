中科學家發現億年「殭屍昆蟲」 線蟲草起源前推3000萬年

白堊紀時期螞蟻、蠅類與古線蟲草的古生態重建圖。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖楊定華繪製）

中國科學家領導的國際古生物團隊，最近在中國科學院南京地質古生物研究所的帶領下，在約1億年前的緬甸 克欽琥珀中發現了兩枚寄生在昆蟲身上的線蟲草化石；這一發現被認為為探索真菌與昆蟲的協同演化提供了重要證據，還將線蟲草的起源時間較此前研究前推了約3000萬年。

新華社報導，線蟲草是一類寄生性真菌的統稱，中國名貴的中藥材「冬蟲夏草」即為其中的一員。這些真菌能在昆蟲的體內寄生，形成各種各樣的「蟲草」，例如寄生在螞蟻、蒼蠅等昆蟲身上，將牠們變成「僵屍昆蟲」。由於真菌本身的特性，線蟲草的化石證據一直極其稀少，人們對其起源與演化知之甚少。

古蟻古線蟲草的光學顯微鏡圖像。（新華社／研究團隊供圖）

經過高分辨率分析方法的研究，科學家們發現這兩枚線蟲草化石「古蟻古線蟲草」和「塔蠅古線蟲草」完整保存了真菌的形態結構，可與現代種類對比。其中，「古蟻古線蟲草」寄生在一種原始螞蟻的蟻蛹體內，外形接近現代單側生蟲草覆合群，內部結構則近似現代蜂頭蟲草分支。而「塔蠅古線蟲草」則寄生在白堊紀的塔蠅科昆蟲身上，子實體呈棍棒狀，從蠅類的頭頸連接處長出，形態位置接近現代蜂頭蟲草分支。

塔蠅古線蟲草的光學顯微鏡圖像。（新華社／研究團隊供圖）

為了更深入地了解線蟲草的起源和演化，科學家們收集整理了120個現代線蟲草的基因數據，並利用新的化石作為校準點來重新構建線蟲草內部各類群的系統發育關係，最終修正了其起源時間。研究結果顯示，線蟲草的起源時間應為距今約1.3億年前的白堊紀早期，比先前的研究提前了約3000萬年。

這項關於古生物的重要研究成果於11日在英國「皇家學會生物學分會學報」上發表，對瞭解古代真菌與昆蟲之間的協同演化，提供重要的指引和證據。