我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

中科學家發現億年「殭屍昆蟲」 線蟲草起源前推3000萬年

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白堊紀時期螞蟻、蠅類與古線蟲草的古生態重建圖。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖楊定華繪製）
白堊紀時期螞蟻、蠅類與古線蟲草的古生態重建圖。（新華社／中國科學院南京地質古生物研究所供圖楊定華繪製）

中國科學家領導的國際古生物團隊，最近在中國科學院南京地質古生物研究所的帶領下，在約1億年前的緬甸克欽琥珀中發現了兩枚寄生在昆蟲身上的線蟲草化石；這一發現被認為為探索真菌與昆蟲的協同演化提供了重要證據，還將線蟲草的起源時間較此前研究前推了約3000萬年。 

新華社報導，線蟲草是一類寄生性真菌的統稱，中國名貴的中藥材「冬蟲夏草」即為其中的一員。這些真菌能在昆蟲的體內寄生，形成各種各樣的「蟲草」，例如寄生在螞蟻、蒼蠅等昆蟲身上，將牠們變成「僵屍昆蟲」。由於真菌本身的特性，線蟲草的化石證據一直極其稀少，人們對其起源與演化知之甚少。 

古蟻古線蟲草的光學顯微鏡圖像。（新華社／研究團隊供圖）
古蟻古線蟲草的光學顯微鏡圖像。（新華社／研究團隊供圖）

經過高分辨率分析方法的研究，科學家們發現這兩枚線蟲草化石「古蟻古線蟲草」和「塔蠅古線蟲草」完整保存了真菌的形態結構，可與現代種類對比。其中，「古蟻古線蟲草」寄生在一種原始螞蟻的蟻蛹體內，外形接近現代單側生蟲草覆合群，內部結構則近似現代蜂頭蟲草分支。而「塔蠅古線蟲草」則寄生在白堊紀的塔蠅科昆蟲身上，子實體呈棍棒狀，從蠅類的頭頸連接處長出，形態位置接近現代蜂頭蟲草分支。 

塔蠅古線蟲草的光學顯微鏡圖像。（新華社／研究團隊供圖）
塔蠅古線蟲草的光學顯微鏡圖像。（新華社／研究團隊供圖）

為了更深入地了解線蟲草的起源和演化，科學家們收集整理了120個現代線蟲草的基因數據，並利用新的化石作為校準點來重新構建線蟲草內部各類群的系統發育關係，最終修正了其起源時間。研究結果顯示，線蟲草的起源時間應為距今約1.3億年前的白堊紀早期，比先前的研究提前了約3000萬年。 

這項關於古生物的重要研究成果於11日在英國「皇家學會生物學分會學報」上發表，對瞭解古代真菌與昆蟲之間的協同演化，提供重要的指引和證據。

緬甸

上一則

寒門狀元現狀…744分上清華的龐眾望 留校攻博續科研

下一則

獲生產許可 國產兩棲機「鯤龍」邁入量產 今年將交付3架

延伸閱讀

中科學家走私「危險真菌」入美？ 專家打臉：當生物武器效率很差

中科學家走私「危險真菌」入美？ 專家打臉：當生物武器效率很差
兩中生被控走私危險真菌入美 中駐美使館：反對政治操弄

兩中生被控走私危險真菌入美 中駐美使館：反對政治操弄
走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業

走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業
影響國安 攜可致農作物生病「禾谷鐮孢菌」來美 2名中國公民被訴

影響國安 攜可致農作物生病「禾谷鐮孢菌」來美 2名中國公民被訴

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
示意圖。（本報系資料照片）

夫生前匯情人500餘萬 妻提告獲判決 「小三被白玩9年」

2025-06-07 08:30

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照