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中國半導體雙雄合併落錘 海光信息擬斥162.4億美元換股合併

記者謝守真／即時報導
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中國半導體產業最大合併案再迎新進展。半導體示意圖。（路透）
中國半導體產業最大合併案再迎新進展。半導體示意圖。（路透）

中國半導體產業最大合併案進度再迎新進展。海光信息及中科曙光9日晚雙雙公告換股吸收合併案。海光信息擬以0.5525：1的換股比例吸收合併中科曙光，並向特定投資者發行股份募集配套資金，預計斥1159.67億元（人民幣，下同，約162.4億美元）。兩家公司A股股票於10日開盤後恢復交易。

界面新聞指，9日晚，海光信息與中科曙光雙雙公告揭露換股吸收合併計畫：海光信息擬向中科曙光換股股東發行股份換股吸收合併中科曙光，並以詢價方式向不超過35名特定投資人發行A股股票募集配套資金。

截至交易前，海光信息總股本為23.2億股，市值3164億元；中科曙光總股本為14.63億股，市值為906億元，參與本次換股的中科曙光股票為14.63億股。本次換股吸收合併中，若不考慮合併雙方後續可能的除權除息等影響，依換股比例1：0.5525計算，海光信息為本次換股吸收合併發行的股份數量合計為8.08億股。

據公告，本次吸收合併方海光信息換股價格為143.46元/股，被吸收合併方中科曙光換股價格為79.26元/股。本次換股吸收合併中，海光信息擬購買資產的交易金額為換股吸收合併中科曙光的成交金額為1159.67億元。

據悉，本次換股吸收合併前，中科曙光為海光信息第一大股東，持股比例27.96%。合併完成後，中科曙光將終止上市，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產、負債、業務、人員、合約及其他一切權利與義務，雙方股票將於6月10日開市起復牌。

海光信息是中國唯一基於x86架構的高端處理器廠商，核心業務為CPU（通用處理器）和DCU（輔助處理器），覆蓋資料中心、AI算力、政務雲等場景。而中科曙光則主要從事高端電腦、存儲、安全、資料中心產品的研發製造，同時包含數位基礎設施建設、智慧計算等業務。

中國發展改革網引述業內人士稱，「在全球科技企業大併購趨勢下，海光吸並曙光並不讓人感到意外。這是國產硬科技從『單打獨鬥』到『抱團突圍』的必要路徑。」海光資訊與中科曙光的資源匹配度較高，存在上下游強互補關係，未來更有利於發揮協同效應。

此前，有業內人士認為，中科曙光與海光信息進行整合，將優化從晶片到軟體、系統的產業布局，發揮龍頭企業引領帶動作用，實現產業「強鏈補鏈延鏈」，減少外部依賴，增強中國算力產業的自主可控力。全球化競爭中，新公司可與國際巨頭差異化競爭，但面臨技術壁壘與地緣政治挑戰。

然而，有分析指，兩者合併會導致另一問題，晶片廠商和伺服器廠商是上下游關係，若晶片廠商做伺服器，那勢必會影響伺服器廠商的利益。

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