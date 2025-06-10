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四川一燃氣公司聘北大生抄表維修 網稱「大砲打蚊子」

中國新聞組／北京10日電
四川一家燃氣公司擬錄用的抄表維修工人員中，有愛丁堡大學國際關係研究生，還有北大國際經濟與貿易本科生。示意圖，非當事人。（取材自微博）
四川一家燃氣公司擬錄用的抄表維修工人員中，有愛丁堡大學國際關係研究生，還有北大國際經濟與貿易本科生。示意圖，非當事人。（取材自微博）

中國就業市場愈來愈卷？近日四川瀘州華潤興瀘燃氣有限公司招聘三名抄表維修工，擬錄用名單中的三人學歷，分別是愛丁堡大學國際關係研究生、北京大學國際經濟與貿易本科生、四川師範大學藝術設計大專生，該名單引發熱議。網友認為初中生可以做的工作讓北大畢業生來做，簡直是「大砲打蚊子」，但有消息傳出，該名北大生是透過函授取得學歷，並非全日制本科文憑。

綜合媒體報導，四川瀘州華潤興瀘燃氣有限公司5月22日發布公開招聘公告，擬招聘抄表維修工三人，學歷要求為大專及以上學歷，年齡45歲及以下，不限專業、職稱資格。

北京大學。（取材自微博）
北京大學。（取材自微博）

近日，川南人才網顯示，四川瀘州華潤興瀘燃氣有限公司招聘抄表維修工，擬錄用名單中的三人分別是24歲的愛丁堡大學國際關係研究生、41歲的北京大學國際經濟與貿易本科生、39歲的四川師範大學藝術設計大專生。日昨，該公司工作人員表示，該招聘及擬錄用名單屬實。

對於初中生可以做的工作讓北大畢業生來做，引發網友熱議：「國家花那麼多錢培養的高材生不是用來抄表的」、「大砲打蚊子」、「中國的教育是不是出了問題」。

不過，有媒體從相關渠道獲悉，擬錄用的北京大學本科生，其學歷並非全日制本科文憑，而是函授第二學歷。

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