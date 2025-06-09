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火車過山西隧道 1原因「乘客秒灰臉」網：保證不白來

中國新聞組／綜合報導
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網友發視頻稱，火車進入雁門關隧道後，車廂內出現灰塵，疑似煤灰。(視頻截圖)
網友發視頻稱，火車進入雁門關隧道後，車廂內出現灰塵，疑似煤灰。(視頻截圖)

有網友發文表示在坐火車經過山西雁門關隧道時，車廂內吸入煤灰，不只很多旅客的衣服上、手上、臉上都沾滿了煤灰，車廂上的小桌上以及地板上也都是黑色的灰塵。鐵路部門對此表示，相關列車是非空調旅客列車，認為是旅客在進入隧道時未關車闖，才會導致隧道內粉塵受氣流影響吸到車廂內。

據上觀新聞、極目新聞報導，有網友發布視頻，稱在乘坐從山西太原開往大同的K5302次列車時，在火車進入雁門關隧道後，車廂內粉塵瀰漫，很多旅客用衣服捂住鼻子或面部。也有旅客發文曬出手上、臉上和小桌上疑似煤灰的黑色灰塵。有網友表示，是因為太熱大家都開著窗，經過隧道時突然煤都飛進來，過程持續了十多分鐘，大家的臉上身上才會都是黑的。

太鐵太原客運段解釋，K5302次列車是非空調旅客列車，為確保旅客乘車安全和車內通風，列車車窗可開啟高度10-15厘米。該次列車途經的雁門關隧道屬於長大隧道，粉塵極易積聚，清理難度較大。當日，列車進入隧道前，工作人員提示關閉車窗後檢查不到位，致使隧道內粉塵受氣流影響進入車廂，造成乘車環境不適。並指出已對車廂內小桌、地面等進行了擦拭清潔，並為旅客提供了洗手液、紙巾等洗漱物品。

有網友幽默留言，「歡迎大家來到大美山西，保證大家都不白來，坐個火車直接體驗煤礦工人的辛苦」，也有人抱怨，「回到屋裡流出鼻涕都是黑的」、「白色羽絨服都變成灰色的了」，還有人問「如果這時候有火星的話，會有爆炸風險嗎？」

多個網友表示，車廂內出現了黑色灰塵疑似煤灰。(視頻截圖)
多個網友表示，車廂內出現了黑色灰塵疑似煤灰。(視頻截圖)

多個網友表示，車廂內出現了黑色灰塵疑似煤灰。(視頻截圖)
多個網友表示，車廂內出現了黑色灰塵疑似煤灰。(視頻截圖)

乘客的手都變黑了。(視頻截圖)
乘客的手都變黑了。(視頻截圖)

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