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江西汽車博物館耗3.5億 建成2年淪「倉庫」 央視揭弊端

中國新聞組／綜合報導
小藍汽車博物館被曝淪為「倉庫」，投資3.5億元，建成2年卻迄今未開放。(取材自央視)
小藍汽車博物館被曝淪為「倉庫」，投資3.5億元，建成2年卻迄今未開放。(取材自央視)

江西省南昌市南昌小藍經濟技術開發區有一個耗資3.5億元（人民幣，下同）的汽車博物館，建成兩年多卻迄今不開館，「重點工程」已淪為「展品倉庫」。官媒央視調查發現，原因出在監督和管理方「踢皮球式」推諉、「躺平式」履職，讓半年就能辦完的竣工手續一拖兩年，引發輿論批評浪費和政府效率低，當地昨晚稱將嚴肅處理，於8月開館運營。但據了解，館內設備再過一年就要報廢。

據央視報導，南昌縣委縣政府2016年提出建設小藍汽車博物館，是江西省首個汽車博物館，由南昌小藍經開區全額投資，總投資約3.5億元。2020年6月開工，2022年12月基建部分和展陳部分全部完成施工。原應迅速驗收交付。但因消防與規劃驗收一再拖延，基建單位與管委會互相推諉。消防系統因水網不全無法通過，直到2024年10月才補建水箱完成驗收。規劃驗收至今仍未完成，涉事部門以人事更替為由解釋進度遲緩。

調查指出，管委會自2022年以來雖多次口頭催促，卻未發出正式督導函，對下屬小藍經投公司缺乏實質約束。低效的項目管理背後，是管理鏈條上的「踢皮球式」推諉、「躺平式」履職。博物館展陳設備價值逾1億元，在封閉潮濕環境中閒置已久，部分設施無法啟動。北京保發津樑裝飾工程有限公司小藍汽車博物館項目經理劉靈芝說：因已關閉將近兩年，再過一年基本上報廢。

本來應該半年內完成的竣工驗收工作，卻整整拖了兩年半，一直拖到面臨部分設備報廢的風險。小藍經投公司對央視表示，拖了兩年多還沒有辦完的驗收手續可以在兩三周內全部完成。

事件曝光後，南昌小藍經開區管委會於6月8日晚發聲明，承諾8月正式開館營運，並對項目推進中存在的推諉扯皮等問題，將深入調查並嚴肅處理。

小藍汽車博物館除了汽車實車展品，還有大量的電子互動設施。(取材自央視)
小藍汽車博物館除了汽車實車展品，還有大量的電子互動設施。(取材自央視)
小藍汽車博物館被曝淪為「倉庫」，投資3.5億元，建成2年卻迄今未開放。(取材自央...
小藍汽車博物館被曝淪為「倉庫」，投資3.5億元，建成2年卻迄今未開放。(取材自央視)

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