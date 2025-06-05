四川鼓勵婚育 擬延長3胎產假150天、婚假最多25天

搶救少子化問題，四川省擬修法生三個小孩育嬰假最多可請到150天；。圖為福州家長們帶著小孩在公園遊玩。（中新社資料照片）

中國少子化危機蔓延，不少地方政府都出招搶救少子與不結婚的問題。四川省就擬修法將五天婚假延長為20天，婚前健檢者可再增加五天，生育假（產假）也要加長一個月，如果生三個小孩，育嬰假最多可以請到150天，希望能藉此增加生育率。

綜合媒體報導，四川省衛生健康委員會官網日前發布「四川省人口與計畫生育 條例（修正草案徵求意見稿）」，擬對婚假、生育假等內容加以調整，目前草案為公開徵求意見階段。

意見稿提到，擬將婚假從現有五天延長為20天，自願參加婚前醫學檢查者可再增加五天，也就是最長可達25天。

在延長生育假部分，在現行60天基礎上，按照符合法律、法規生育的孩子次序設立生育假遞增機制，擬將生育一孩生育假延長為90天、生育二孩120天、生育三孩150天。

草案其他修正要點還包括，將男性護理假從20天延長至30天，可加以宣導夫妻共擔育兒責任。

中國社會陷入結婚率低、少子化困境。民政部2月發布統計資料指出，2024年全國結婚登記對數610.6萬對，較2023年768.2萬對減少157.6萬對，減幅20.5%。

中國人口數連續三年負成長。國家統計局統計資料顯示，2022年底總人口數年減85萬人，是1961年以來第一次負成長。2023年底總人口數年減208萬人；2024年底總人口數年減139萬人，總人口14億828萬人。