我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

四川鼓勵婚育 擬延長3胎產假150天、婚假最多25天

中國新聞組／北京5日電
搶救少子化問題，四川省擬修法生三個小孩育嬰假最多可請到150天；。圖為福州家長們帶著小孩在公園遊玩。（中新社資料照片）
搶救少子化問題，四川省擬修法生三個小孩育嬰假最多可請到150天；。圖為福州家長們帶著小孩在公園遊玩。（中新社資料照片）

中國少子化危機蔓延，不少地方政府都出招搶救少子與不結婚的問題。四川省就擬修法將五天婚假延長為20天，婚前健檢者可再增加五天，生育假（產假）也要加長一個月，如果生三個小孩，育嬰假最多可以請到150天，希望能藉此增加生育率。

綜合媒體報導，四川省衛生健康委員會官網日前發布「四川省人口與計畫生育條例（修正草案徵求意見稿）」，擬對婚假、生育假等內容加以調整，目前草案為公開徵求意見階段。

意見稿提到，擬將婚假從現有五天延長為20天，自願參加婚前醫學檢查者可再增加五天，也就是最長可達25天。

在延長生育假部分，在現行60天基礎上，按照符合法律、法規生育的孩子次序設立生育假遞增機制，擬將生育一孩生育假延長為90天、生育二孩120天、生育三孩150天。

草案其他修正要點還包括，將男性護理假從20天延長至30天，可加以宣導夫妻共擔育兒責任。

中國社會陷入結婚率低、少子化困境。民政部2月發布統計資料指出，2024年全國結婚登記對數610.6萬對，較2023年768.2萬對減少157.6萬對，減幅20.5%。

中國人口數連續三年負成長。國家統計局統計資料顯示，2022年底總人口數年減85萬人，是1961年以來第一次負成長。2023年底總人口數年減208萬人；2024年底總人口數年減139萬人，總人口14億828萬人。

計畫生育

上一則

做苦力不放假還不給錢 湖南某磚廠被踢爆涉虐智障員工

下一則

雲岡石窟佛眼遺失百年 太原市民捐贈回歸 將排查復位對象

延伸閱讀

女子持刀砍門轟鄰居「入侵大腦」 網憂四川悲劇重演

女子持刀砍門轟鄰居「入侵大腦」 網憂四川悲劇重演
四川換乘帝 男子24小時狂趕火車旅行5887公里

四川換乘帝 男子24小時狂趕火車旅行5887公里
耗資10億爛尾了？四川1：1復刻「鐵達尼號」 11年未完工

耗資10億爛尾了？四川1：1復刻「鐵達尼號」 11年未完工
賴清德促軍審重開機 軍方8月提草案

賴清德促軍審重開機 軍方8月提草案

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
普陀山的齋飯。（取材自小紅書）

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

2025-05-31 08:30

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留