雲岡石窟佛眼遺失百年 太原市民捐贈回歸 將排查復位對象

近日回歸雲岡石窟的疑似陶眼。（取材自中國新聞周刊）

一枚流散百年的疑似佛眼，日前回歸雲岡石窟。這枚表面覆蓋黑釉的陶製眼球，至今光可鑑人，與雲岡石窟中仍保留在原位的陶眼酷似。

中國新聞周刊報導，這枚陶製眼球的捐贈者為太原市民田亦軍。2006年，田亦軍在大同體育場路邊的古玩地攤上買下這件黑色的陶器。直到近20年後，田亦軍偶然見到一張照片，發現照片中藏於日本 京都大學人文科學研究所的雲岡第八窟陶眼，與自己多年前購藏的陶器極其相似，便主動聯繫雲岡研究院，如果確認是雲岡石窟的佛眼，他表示願意無償捐贈。

今年3月，山西省靈岩雲岡石窟保護基金會理事長、雲岡石窟博物館原館長趙昆雨受託赴田亦軍家中見到陶眼，並帶回大同開展鑑定；趙昆雨說，經過專家反覆論證，意見傾向於佛眼。

中國文化遺產研究院原副院長、二級研究員詹長法說，雲岡石窟博物館裡收藏著數枚陶眼，主要有蘑菇形和圓錐形兩種。其中最大一枚呈圓錐形，直徑11.5厘米，高14.4厘米。此次發現的疑似陶眼高7厘米，頭部呈半珠狀，直徑10厘米，尾部為直徑4.5厘米的平底，約一斤重。

北魏時期，雲岡石窟造像都是純石雕的細眉長目，為造像額外安裝眼球，是在遼金至晚清時期。據統計，雲岡石窟共有16個洞窟計76件造像加裝過眼球，今存者僅剩10餘件。

如今，日本京都大學人文科學研究所還保存著兩枚雲岡佛眼，均「採集」自第八窟內，其中一件高7.2厘米，直徑7.0厘米，原為第八窟北壁上層中央倚坐佛的眼珠。這是迄今所知僅有的兩件散落海外的雲岡陶眼。

而很長一段時期，在雲岡石窟之外，只有一枚雲岡佛眼曾經現身。1985年，雲岡石窟迎來這枚重要佛眼的回歸，來自美國堪薩斯納爾遜美術館退休 董事史協和（史克門）所贈。

雲岡第19窟佛像，雙目眼球都已脫落。（取材自中國新聞周刊）

趙昆雨說，第19-1窟主尊倚坐佛像，高7.75米，雙眼球均已失落，留下直徑為10-10.5厘米的眼洞，與回歸陶眼的尺寸規格基本吻合，可列為首位排查復位對象。