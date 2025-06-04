可容納300架無人機…「九天」月底首飛 將顛覆未來戰爭模式

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

中國自主研發的「九天」（Jiu Tian）無人機 （UAV）預計今年6月底完成無人機首飛任務。最大飛行高度可達1.5萬米，它的續航、掛載能力引起法國媒體的關注，認為九天無人機的研發體現中國在面對美國技術進步時展現自身實力的雄心，更形容其是「令人敬畏、沉默的巨人」。

綜合法廣、南方周末報導，「九天」名稱來自於「孫子兵法」中的「善攻者，動之於九天」，意指善於進攻的軍隊，要有從極高之處如天神下降般無法阻擋的威勢，與其「多功能、大數量的進攻態勢」的戰術概念相當吻合。

「九天」是一款靈活配置重型無人機，被稱為「無人航空母機」，可在機腹內集成神祕的「異構蜂巢任務艙」，堪稱無人機的「彈藥庫」，可以容納200至300架（顆）微型無人機或巡飛彈，能夠一下子釋放上百架的無人機，執行偵察、干擾和打擊任務，進而實施「蜂群戰術」。

「九天」更具有大載重、高升限、寬速域、短起降、大功率、低成本等平台優勢，是一款可以運輸武器和裝備、執行察打一體任務的戰略大殺器，更是全球首款大型無人蜂群母機。它的出現，不僅標誌著中國在無人機技術領域的重大突破，更預示著未來戰爭中「無人化、智能化、體系化」的發展趨勢。

「九天」無人機的掛載能力十分引人注目，它有八個外掛點，既可以掛載1000公斤級的制導炸彈，也可以掛載空空導彈、空地導彈、反艦導彈和巡飛彈。這些特殊性能使「九天」能夠在偏遠地區執行偵察或攻擊任務，同時又能避開常規地對空導彈的射程；超強的航程也使其成為一項重要的戰略資產，能夠連續作戰數日。

媒體分析，九天機的高空遠程性能使其在電子戰和監視領域擁有顯著優勢，可以監視廣闊的區域，收集軍事行動所需的關鍵數據。憑藉這些優勢及其潛在的打擊能力，九天機已成為尖端軍事技術競賽中的關鍵參與者，更將顛覆未來戰爭模式。

法國媒體把中國稱之為令人敬畏、沉默的巨人，認為這款新型無人機體現北京在國際舞台上展現自身實力的願望，尤其是在南海等地緣政治緊張地區。盡管世界各國對九天無人機充滿擔憂，但這項技術進步的影響卻是多方面且複雜的。