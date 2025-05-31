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勞民傷財？吉林貧困縣才摘帽 縣委書記花千萬建10公廁

中國新聞組／綜合報導
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通榆公廁外景。(視頻截圖)
通榆公廁外景。(視頻截圖)

吉林省紀委監委近日公開通報形式主義、官僚主義案例，其中，省農業農村廳原廳長、白城市通榆縣委原書記李德明，被曝搞勞民傷財「形象工程」。李德明主政4年的通榆縣，曾是國家級貧困縣，被稱為800里「旱海」，他卻在該縣剛脫貧、財政仍吃緊下，為求個人政績，逕自花費逾1192萬元(人民幣，下同，約165.4萬美元)興建10座豪華水沖公廁，嚴重超出當地經濟發展水平。

據北京日報長安街知事報導，李德明生於1970年，曾任白城市住建局局長，2019年4月出任通榆縣委書記，經過30餘年的努力，2020年4月通榆縣正式脫貧摘帽。通榆曾是吉林省深度貧困縣之一，長期飽受乾旱與土地沙化之苦。2020年4月，通榆縣正式脫貧摘帽，李德明也因此獲得吉林省脫貧攻堅貢獻獎。

通榆公廁內景。(視頻截圖)
通榆公廁內景。(視頻截圖)

然而，據吉林省紀委監委通報，摘帽次月，在財政資金吃緊的情況下，李德明擅自調整原定的城市公共廁所設計方案，將原本簡易型公廁項目改為高標準、高造價建設，最終共投入1192萬元修建10座水沖公廁。當地媒體曾報導，這些廁所每座面積達110至140平方米，配備中央空調、排風系統、烘手機、淨水機、WiFi、音響、自動噴香機等設備，並有專人24小時管理。另有180餘萬元投入用於周邊綠化鋪裝與景觀照明。

此舉遭質疑為過度追求「面子工程」，無視地區實際需求與財政承受能力。李德明於2023年升任省農業農村廳廳長，2025年1月主動投案，目前已接受調查。

消息曝光後，網友反應不一。有民眾認為建公廁是提升民生的重要一環，但強調應量力而為、以實用為主；亦有批評認為，「一個貧困縣的縣城真需要花一千多萬修這些公廁嗎，如果公德心沒有隨之提升，幾天就造的不成樣子，維護成本又增加了。」有意見指出，貧困縣常見公廁造價僅需20萬元，質疑該投資「不是略高，而是高出太多。」

李德明。(取材自長安街知事)
李德明。(取材自長安街知事)

通榆公廁外景。(取材自長安街知事)
通榆公廁外景。(取材自長安街知事)

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