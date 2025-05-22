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「山花終將離去」 黃曉明、易烊千璽等發文悼念朱媛媛

中國新聞組／北京22日電
朱媛媛一家。（取材自微博）
朱媛媛一家。（取材自微博）

「國民媳婦」朱媛媛去世消息讓許多人難以置信，演藝界多名人士紛發文悼念。中國國家話劇院21日也發布官方訃告，院長田沁鑫親自為朱媛媛修改訃告、撰寫生平，向這位用生命點亮舞台的表演藝術家致以崇高的敬意，淚別笑意天使。藝人濮存昕、黃曉明趙麗穎、孫紅雷等眾多合作演員紛紛發文悼念，曾飾演朱媛媛兒子的易烊千璽也以「山花終將離去」悼念「母親」。

來源：YouTube

據文匯報報導，中國國家話劇院21日發布了官方訃告，院長田沁鑫為朱媛媛撰寫生平寫道：「長河不盡流，雲山千重念。讓我們以藝術之名，向這位用生命點亮舞台的表演藝術家致以崇高的敬意。願朱媛媛同志的藝術生命在觀眾的記憶中永續，願她的藝術精神在中國戲劇的長河中永存」。

田沁鑫並發文說：「媛媛走了！忙著改訃告，寫生平。想著音容笑貌，想著那份伶俐，想著幽默和聰慧，想著開朗與自信。眼淚留著，想你受的苦會說照亮你去的路，那一定是個好去處。難受，先到這…」。

田沁鑫21日在深圳出席「青年導演創作扶持計畫」大師課時難掩哀傷，透露自己從前兩天開始就一直胃部抽痛，難以平復。田沁鑫表示，「媛媛在生活中是一個非常幽默、伶俐、聰慧的女孩，她有一股非常天然的笑意，她的笑容令人難忘」。田沁鑫續說兩人最後一次通話時，聽到媛媛咳得很厲害，「我當時聽著都很心疼，囑咐她要保護好身體，一定要挺住」。

演員羅海瓊，編劇梁冬等圈內人留言悼念，電影「送你一朵小紅花」官博也發文「感謝您為我們留下精彩動人的演出。一路走好，永遠想念您」。

濮存昕、黃曉明、趙麗穎、姚晨、孫紅雷等眾多合作演員發文悼念，黃曉明稱「媛媛姐在組裡一直很堅強樂觀，甚至都沒有跟我們說過癌症的事情…」姚晨表示無法接受，馬伊琍稱：「朱分析，馬推理想念你，喊你出來演戲」。 

曾與朱媛媛在電影「送你一小紅花」裡飾演抗癌母子的易烊千璽，21日在台灣出席兩岸電影展，他也發文悼念：「可是整座山就忘了你，忘了多艷麗，山花終將離去。滿山遍野那些荒唐裡，我回頭望去，山花了無痕跡。」文中未提及姓名，但有網民解讀這是其在悼念朱媛媛。不少網民憶及朱媛媛在片中演出陪著孩子抗癌的堅強母親，紛紛留言：「願天堂沒有病痛」。

有網民比對發現，該片2020年上映，朱媛媛似乎也是在同一期間確診罹癌，但細節無法證實。 

朱媛媛出演電影「送你一朵小紅花」。(取材自微博)
朱媛媛出演電影「送你一朵小紅花」。(取材自微博)

黃曉明 趙麗穎 癌症

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