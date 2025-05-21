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「考古不需小日本」四川大學遭網暴 決定撤聘日教授

中國新聞組／綜合報導
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四川大學因遭受網暴撤下日本學者宮本一夫的聘用通知，圖為宮本一夫(前)在陝西考古博物館內參觀拍攝。(新華社)
四川大學因遭受網暴撤下日本學者宮本一夫的聘用通知，圖為宮本一夫(前)在陝西考古博物館內參觀拍攝。(新華社)

四川大學月初宣布聘請日本考古學家宮本一夫擔任全職講座教授，在中國社群掀起仇日反對聲浪，揚言中國考古不需要「小日本」，不能引進「日本間諜」。川大近日悄悄撤下聘用通知，官網已搜尋不到宮本一夫。

綜合澎湃新聞與社群訊息，四川大學歷史文化學院5月初發文宣布，考古學家、美國藝術與科學院（AAAS）院士宮本一夫全職引進為四川大學文科講席教授。

公開資料顯示，67歲的宮本一夫是考古權威，曾獲日本考古學界的最高榮譽「濱田青陵賞」，現任日本考古學協會副會長。他2021年入選中國教育部重要人才計畫講座教授，在四川大學擔任講座教授迄今。

宮本一夫長期從事亞洲東部史前至早期鐵器時代的考古研究，範圍廣及歐亞大陸東部、東北亞及北方草原，近年關注東北亞早期農耕、蒙古及歐亞東部青銅器時代的考古學文化、冶金技術的傳播等，曾在日本、蒙古、四川等世界多地主持田野發掘。

四川大學發布全職聘用宮本一夫後，在中國社群遭到全面網暴，一度登上微博熱搜榜。仇日網友四處點火質疑「中國考古還要需小日本？」，痛批川大聘「日本間諜」是引狼入室；還有許多人提到四川對日抗戰死傷慘重，「不能讓烈士鮮血白流」。

但也有許多中國網友批反對者「弱智」，嘲諷這些人「考不上川大，卻對川大指指點點」。

四川大學疑似不敵反對聲浪，近日撤下聘用宮本一夫的通知，刪除相關新聞頁面。今天在四川大學搜尋「宮本一夫」，沒有顯示任何內容。

諷刺的是，宮本一夫雖然是日本考古學家，但其研究多與中國有關，且成果豐碩。他不但有兩本直接研究中國的著作，而且在「東亞農耕擴散」研究提出多項考古證據，指舊石器時代有多批從中國、朝鮮半島遷徙到日本的人群，形成了日本繩文人，等於是反駁日本彌生文化獨立起源論。

日本考古學家宮本一夫。(取材自九州大學官網)
日本考古學家宮本一夫。(取材自九州大學官網)

日本 間諜 教育部

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