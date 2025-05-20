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習近平赴洛陽考察 了解先進製造業發展、推文旅

中國新聞組／北京20日電
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中國國家主席習近平19日在河南省洛陽市考察調研。圖為習近平在洛陽軸承集團股份有限公司考察，了解當地加快先進製造業發展等情況。（新華社）
中國國家主席習近平19日在河南省洛陽市考察調研。圖為習近平在洛陽軸承集團股份有限公司考察，了解當地加快先進製造業發展等情況。（新華社）

中國國家主席習近平19日在河南省洛陽市先後考察洛陽軸承集團股份有限公司、白馬寺和龍門石窟，了解當地加快先進製造業發展、加強歷史文化遺產保護利用、推動文旅產業高質量發展等情況。

新華社報導，洛陽軸承集團股份有限公司是一家綜合性軸承製造企業，產品廣泛應用到航空航天、工程機械、風力發電、軌道交通、港機船舶等領域，涵蓋九大類型、3萬餘種，廣泛應用於風力發電、軌道交通、汽車摩托車、礦山冶金、工程機械、港機船舶等領域。

目前，洛軸集團高端軸承產值占企業總產值比重達70%，「十四五」期間已有13項科技成果達到國際水平，風電主軸承國內市場占有率達40%以上，研發的盾構機系列主軸承打破了中國盾構機主軸承全部依賴進口的局面。

洛軸現有洛龍、澗西2個生產基地，員工5800餘人。洛軸設有國家重點實驗室，在軸承的研發、製造、檢測、試驗等方面居行業領先地位。

19日下午，習近平另考察了龍門石窟，了解當地加強歷史文化遺產保護利用、推動文旅產業高質量發展等情況。

龍門石窟，始鑿於北魏孝文帝遷都洛陽之際，作為絲路古道上遺存至今的璀璨明珠，交匯著河西文化、鮮卑文化、中原文化等多重元素，亦可見諸多西方特色的裝飾紋樣，反映著文化交流、文明互鑒、民族融合的史實。

習近平 河南

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