中國景區藏「愛情密碼」 新人湧入領證

新人曬出在賽里木湖拍攝的婚禮照。（取材自小紅書）

諧音「我愛你」的「520」將至，隨著5月10日起婚姻登記「全國通辦」政策實施，不少新人安排了一場結婚旅行，圓了「目的地領證」的夢想。其中，最火紅的領證地點，是有著絕美風景又藏有「愛情密碼」的新疆 賽里木湖婚姻登記處，每天都能接待多對領證新人。有來自山東的新人表示，「這裡的湖水藍得像夢境，結婚證上多了一行維吾爾 文，彷彿愛情也被這片土地祝福。」

賽里木湖婚姻登記中心。（取材自紫牛新聞）

揚子晚報報導，近日，社交平台已有不少網友曬出了自己在旅行過程中，在當地的網紅婚姻登記處領了結婚證。這樣的「目的地」婚禮，悄然在年輕情侶中走紅。

坐落於新疆博爾塔拉蒙古自治州，被世人稱為「大西洋最後一滴眼淚」的賽里木湖因其獨特的「愛情密碼」成了年輕人結婚打卡的好去處。這裡湖面海拔2073米，諧音「愛你情深」；景區面積1314平方公里，諧音「一生一世」；賽里木湖距離首府烏魯木齊520公里，諧音「我愛你」。這些數字的巧妙組合，連起來就是「愛你情深，一生一世我愛你」。

網友曬出在賽里木湖結婚體驗。（取材自紫牛新聞）

景區婚姻登記中心工作人員說，今年「520」將至，最近每天都能接到不少預約電話，「以往我們只有一台電腦辦業務，一共登記了30多對新人。今年我們增設了電腦，應該能辦完60多對。」完成登記的新人還可享當地旅遊終生免門票，「520」當天第一對登記的夫妻，景區還會贈送一個免費拍攝視頻的服務。

除了賽里木湖婚姻登記中心，此類藏在景區裡的「愛情表白聖地」不少。

江蘇南京位於玄武湖公園環洲風荷苑的玄武區婚姻登記處，這裡以「園林＋婚俗」為特色，情侶們可在梁洲的浪漫草坪或明城牆背景下領證，讓「一紙婚約」與千年歷史同框。

雲南省大理市海舌公園裡有相伴了百年的「夫妻樹」可以合影，大門口走到婚姻登記處一共1314米，「蒼山為證，洱海為誓，這是來自大理的浪漫」

浙江省花鳥島位於舟山嵊泗縣，是一個能辦理結婚的浪漫海島。藍白相間的房子錯落有致，如置身於聖托里尼。「520」期間，島上還會舉辦心動集市，有玫瑰花牆、街頭人像速寫等。

這種「登記+旅行」模式，折射出年輕人對婚姻儀式感的重新定義，他們拒絕流水線式的流程，轉而追求個性化、場景化的體驗。