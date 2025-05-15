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無法「睜眼刷臉」揚州盲人辦手機卡遭拒 業者翻車了

中國新聞組／綜合報導
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管先生的證件照片雙眼緊閉。(取材央廣網)
管先生的證件照片雙眼緊閉。(取材央廣網)

日前在江蘇揚州一位盲人管先生，在到某運營商營業廳辦理手機卡時，因為「無法睜眼刷臉」的原因遭拒絕辦卡，雖然後來以親屬的名義開通了手機卡，管先生及其女婿都質疑「人臉識別」非辦卡必要程序，但工作人員表示是旨在防止手機卡被盜用，事件遭關注後，電信業者遭質疑已經違規，也使殘疾人士的生活難上加難，近日電信公司表示，將再釐清當時為何無法讓管先生順利辦理手機卡。

綜合大河報、南方都市報報導，80歲的盲人管先生當時帶上身分證，來到江蘇揚州某運營商營業廳辦理手機卡，卻意外地在「刷臉驗證」環節卡關，因為管先生自出生8個月以來就無法睜開雙眼。但工作人員仍以「無法睜眼刷臉」為由，拒絕替他辦卡，無奈之下，管先生只能以親屬的名義開通手機卡。

管先生和其女婿都提出了質疑：明明本人持有效身分證件到了現場，工作人員肉眼也能確認「人證相符」，為何非要依賴軟件識別不可呢？工作人員解釋稱，人臉識別是必要程序，旨在防止新開手機卡被他人盜用。

依據今年6月1日上路的「人臉識別技術應用安全管理辦法」，新規中明確寫到「非必要不得將刷臉作為唯一驗證方式」，還針對殘疾人和老年人增加相關規定，即「處理殘疾人、老年人人臉信息時，必須遵循最小必要原則」。因此，電信運營商要求只能刷臉來驗身分，本身已違規。

對此，不少網友認為「科技進步，但還是要以人為本」、或表示「真正的智慧城市，不在於有多少攝像頭和算法，而在於能否讓脆弱群體有尊嚴地融入其中」，並提出質疑「以前沒有刷臉認證的時候難道就不辦業務了嗎」。

涉事運營商相關工作人員近期也回應稱：「刷臉認證」實為相關行政部門要求的新入網用戶人像比對環節。管先生當日在營業廳進行信息採集，但未通過，至於信息蒐集為何無法通過，他們還在進一步了解。將盡快解決管先生遇到的困難，他們將於近日上門為管先生辦理業務。

管先生的證件照片雙眼緊閉。(取材央廣網)
管先生的證件照片雙眼緊閉。(取材央廣網)

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