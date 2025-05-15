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杭州女穿瑜伽服上門作飯、月賺2萬 網友：為何這樣穿？

中國新聞組／北京15日電
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潘來兮正在廚房忙碌。(取材自錢江晚報)
潘來兮正在廚房忙碌。(取材自錢江晚報)

在杭州，32歲的上門私廚「阿綠」潘來兮幾乎每天都會穿梭於不同客戶的廚房，從早餐的煎蛋到晚餐的紅燒排骨，她的一天被精準劃分成6個忙碌的「烹飪時段」，辛勤工作帶給她近2萬人民幣(約2775美元)的月收入。喜歡穿著瑜伽服、畫著淡妝的她在暴紅後飽受酸民攻擊「穿成這樣就是博流量」，不過她很很想得開，認為「做好自己就好」。

潘來兮正在廚房忙碌。(取材自錢江晚報)
潘來兮正在廚房忙碌。(取材自錢江晚報)

來源：第1眼

錢江晚報報導，去年12月，潘來兮辭去直播工作，轉身投入「上門私廚」這一新興職業。她的客戶集中在杭州濱江、蕭山一帶，基本上都是20多歲到30多歲的年輕女性。潘來兮說，年輕人就是她的目標客戶群體。

「早上七八點出門，要忙到晚上七八點才能收工。」她說，忙起來一天要跑六到七家人家，為他們上門做飯。她到客戶家完成一頓三菜一湯的烹飪時間約1小時。「菜式提前溝通好，熟客會讓我看著排。」她說，做菜的原材料和配料，由客戶提供或她幫忙在線上平台購買。「一般不去菜市場，一方面時間來不及，另外線上平台的食材品質和售後都有保障。」

光是在5月13日這一天，潘來兮就做了7單，6單是「三菜一湯」，1單是「四菜一湯」，到手646元。「訂單一直是排滿的，我一周只休息半天，每周還有一些團餐的訂單。」她入行第一個月收入是8000多元，之後月收入一直過萬，超兩萬元的月份也有。

近日，一條潘來兮記錄12小時的工作視頻將她推上熱搜，隨之而來的是質疑「一天跑6家，是鐵人嗎？」、「月入近2萬元，做飯真能賺這麼多？」面對爭議，阿綠的回答很簡單：「我只是把愛好變成了生活。」

潘來兮做的飯菜。(取材自錢江晚報)
潘來兮做的飯菜。(取材自錢江晚報)

報導指出，每天出門，潘來兮都會化上美美的妝，穿上瑜伽服。

她的社交帳號下不乏惡意評論，有人質疑她作秀、演劇本，也有人用低俗的文字攻擊她的穿著。她說，無法改變所有人的想法，做好自己就好，瑜伽服只是日常穿搭、「穿著很舒適，僅此而已」。

當被問及未來發展時，阿綠坦言自己的終極目標是打造一個純女性私廚團隊。在她看來，這不僅是商業擴展，更是解決一個隱密痛點——絕大部分的客戶都是獨居女性，她們更希望廚房裡站著的是能一起聊護膚話題的姐妹，而並不是單單解決吃飯問題的廚師。

潘來兮說，健身服是日常穿搭。(視頻截圖)
潘來兮說，健身服是日常穿搭。(視頻截圖)

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