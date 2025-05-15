西康高鐵全線隧道貫通 兩地通行時間3小時縮至1小時

陸西康高鐵全線隧道順利貫通預計2026年建成通車。（央視）

西康高鐵秦嶺九天山隧道13日順利貫通，標誌著西康高鐵全線隧道貫通，建設施工正在加速推進。

中新社報導，西安至安康高速鐵路是中國中長期鐵路網規畫「八縱八橫」高鐵通道中包（銀）海通道、京昆通道的重要組成部分。截至目前，西康高鐵全線20座隧道均已貫通，33座橋梁、10段路基及6座新建站房進入全面施工狀態。

穿越秦嶺山脈的西康高鐵，新建正線171公里，設計時速350公里，橋隧眾多，地質條件複雜，有重點控制性工程1處、重難點工程7處，施工面臨巨大考驗。

此次貫通的秦嶺九天山隧道位於陝西省商洛市柞水縣與鎮安縣的交界處，地處南秦嶺中山區的核心地帶，全長13.3公里，為單洞雙線隧道。

該隧道穿越區域地質構造複雜，存在多條斷裂帶，岩層以硬質岩為主，岩爆風險段落長達5.9公里，岩溶風險段落長達3公里，潛在危岩落石、圍岩失穩、突泥湧水、軟岩變形等風險，是西康高鐵全線二級高風險隧道和唯一重點控制性工程。 「西康高鐵針對隧道施工投入應用新工藝工裝15項，應用仰拱液壓滑模工裝設備，推廣仰拱標準帶工藝等有效解決二襯澆築不飽滿及施工縫缺陷等問題，可視化技術交底等新技術投入現場應用，有力保障實體工程質量。」西成客專陝西公司西康指揮部的高級工程師程宏生說。

西康高鐵建成通車後，西安至安康鐵路運行時間將由現在的3小時左右縮短至1小時以內，將大幅縮短關中城市群與陝南秦巴山區的時空距離，改善沿線地區客貨運輸服務水準，對釋放關中與陝南間的運輸需求，促進地方經濟發展具有重要意義。