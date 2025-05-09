「她的副院長父親」？重慶大四生有14篇SCI論文 被疑造假

公眾號推文上介紹劉某喬已發表十餘篇SCI論文，並獲得多項國家發明專利授權。(取材自封面新聞)

重慶大學一名大四本科生被發現從念初中開始就發表論文，迄今已發表14篇SCI（Science Citation Index，即「科學期刊引用文獻索引」）論文，並獲得14項國家發明專利授權，且其中12項專利的第一作者是該校研究生院副院長、教授，即這位本科生的父親，引發網民質疑；這位大四本科生是否靠著「她的副院長父親」才取得如此驚人成就，恐涉及學術造假。重慶大學已成立專項工作組核實。

據封面新聞報導，日前有網友眼尖觀察到，在「重慶這8位同學獲國家獎學金」的微信 公眾號掉，來自重慶大學化學化工學院四年級的學生劉某喬，不僅曾獲「微瑞杯」全國大學生化學實驗創新設計大賽西南賽區一等獎，她還發表了SCI一區期刊論文5篇、SCI二區期刊論文9篇，並獲得了國家發明專利授權3項。此外，她還擔任兩學期助教，累計工作時長60小時，學業幫扶志願服務時長累計24小時。

若以「劉某喬」為關鍵詞，在中國知網檢索，會發現共有14項發明專利的發明人包括劉某喬。其中，10項為「發明公開」，4項為「發明授權」，而且這些發明專利的最早申請時間為2016年，按時間推算，當時的劉某喬還在讀初中。而其中有12項發明專利的第一作者不是她本人，而是劉某華，是重慶大學研究生院的副院長、教授，同時也是劉某喬的父親。

網友對這份耀眼的簡歷紛紛提出質疑，引起網友熱議，「本科生真能發表多篇SCI論文？還能獲得多項國家發明專利？」還有網友直言，「別再造神了」。也因為父女二人的名字同出現在多項專利作者上，學生們懷疑劉某喬取得的成績與其父親有關聯。

校方後來表示，重慶大學有關注到網路上有關2021級本科學生劉某喬發表論文的討論，學校高度重視，且已成立專項工作組進行核實。若發現有不當行為，將按有關規定處理。