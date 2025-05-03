中國電動車充電量創新高 五一自駕遊考驗充電網

中國國家電網智慧車聯網平台數據顯示，五一假期兩天，全中國高速服務區新能源汽車充電量達到1590萬千瓦時，較去年同期增長28%，創歷史新高。（取材自央視新聞）

今年中國五一假期間自駕 遊火熱，中國國家電網智慧車聯網平台數據顯示，五一假期兩天，全國高速服務區新能源汽車充電量達到1590萬千瓦時，較去年同期增長28%，創歷史新高。

電動車 出行最擔憂長途路段補能問題，近年中國各地加快建設充電樁，而五一假期成為檢驗的重要窗口之ㄧ。

央視報導，在滬渝高速枝江西高速服務區，即使在車流量大的高峰時段，這裡的充電車位供應比較充足，新能源汽車都能隨到隨充；沈海高速慈城服務區充電站為浙江最大的高速公路服務區充電站。47台充電樁馬力全開，都處於「滿員」狀態；榮烏高速文登服務區是進出威海的必經通道，為提升充電體驗，當地供電部門在五一期間於原有4台60千瓦直流充電樁基礎上，新增2台160千瓦雙槍直流快充樁，車主排隊等待時間縮減了70%。

第一財經報導，江蘇交通運輸部門推出了全國首個高速「移動充電航母」示範項目，在京滬高速公路平橋服務區投入使用。「移動充電航母」項目最大電量可支持8車同時充電。一次攜帶3600度電，能滿足100台以上新能源汽車的補能需求。單槍充電效率最高可達120千瓦，充電速度相比普通充電樁提升了一倍。

中國交通運輸部2日公布數據顯示，當日高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量預計2萬3330萬人次，年增2.0%。交通運輸部公路局副局長陶漢祥日前表示，今年五一假期小客車自駕出行火熱，預計全中國高速小客車日均流量約5580萬輛，佔客車比例約為99%，較2024年同期明顯增長。假期中，省內短途與跨省中長途出行交織，跨省出行較清明節假期明顯增加。