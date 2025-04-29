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「愛達花城號」建造提速30% 中第二艘國產大郵輪起浮

中國新聞組／北京29日電
愛達郵輪28日對外公佈，旗下第二艘國產大型郵輪愛達·花城號順利完成塢內起浮，正式轉入內裝和系統調試的關鍵階段。(新華社)
愛達郵輪28日對外公佈，旗下第二艘國產大型郵輪愛達·花城號順利完成塢內起浮，正式轉入內裝和系統調試的關鍵階段。(新華社)

中國第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」28日在中國船舶集團上海外高橋造船公司順利完成塢內起浮，全面轉入內裝和系統完工調試階段。「愛達·花城號」預計於2026年3月30日下水、6月30日試航，2026年底正式交船。預計整體上二號郵輪的建造工時會比首艘船「愛達·魔都號」縮短超過30%。

大公報報導，相較首艘國產大型郵輪愛達·魔都號，愛達·花城號中庭區域加長了17.4米，總噸位達到14.19萬噸。

據中船郵輪研究開發部主任助理、總體組組長賀明鳴介紹，設計團隊對花城號中庭、商店、水上樂園等區域進行了結構優化── 商店面積增加至1524平米，位置集中在中庭區域，更好滿足乘客一站式購物需求；水上樂園面積擴大近50%，增設小型觀光環形梯，供乘客拍照打卡；增設一間啤酒餐廳，此外還有光影互動、VR體驗等高科技項目上新。

設計團隊採用全三維結構設計、替代設計、振動噪聲控制等技術，注重航行穩定、消防、隔音等細節。

報導指出，花城號內裝工程如內裝基材、傢具、裝飾天花假樑、裝飾隔斷、地面材料、藝術燈具等已實現80%以上國產化。整船預計於2026年3月30日下水，6月30日試航，2026年底正式交船。

中船郵輪1509項目監造組副經理牛志春指出，這次中船郵輪派出一個18人監造團隊，代表船東愛達郵輪承擔技術審圖和現場監造工作，這也是中國首次在大型郵輪領域開展自主監造。目前，監造團隊已完成全船檢驗工作31267項、審核圖紙1200份，力保設計圖中的每個細節都在花城號上完美呈現。

愛達郵輪28日對外公佈，旗下第二艘國產大型郵輪愛達·花城號順利完成塢內起浮，正式...
愛達郵輪28日對外公佈，旗下第二艘國產大型郵輪愛達·花城號順利完成塢內起浮，正式轉入內裝和系統調試的關鍵階段。(中新社)

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