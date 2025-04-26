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600萬粉絲網紅惹質疑…廈門林志玲上復旦 校方：公平考試

中國新聞組／北京26日電
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擁有600萬粉絲的女網紅「迅猛龍」。（取材自極目新聞）
擁有600萬粉絲的女網紅「迅猛龍」。（取材自極目新聞）

復旦大學日前公布2025年管理學院MBA、EMBA、MPAcc項目擬錄取考情分析，有網友指出，網紅「迅猛龍特雷莎」（迅猛龍）也在其中；「迅猛龍考上復旦了」迅速登上熱搜。校方表示，所有考生公平考試。

資料顯示，「迅猛龍」真名許鍇鎣，在抖音上擁有超600萬粉絲，因長相艷麗、聲音甜美走紅，被網友稱為「廈門林志玲」。此前，她曾在直播中分享停播三個月考復旦MBA的筆試成績，管綜140分、英語二83分，總分223分。有網友貼出的截圖顯示，其就「迅猛龍」考上復旦一事表示祝賀，「迅猛龍」回應說「謝謝你」。

極目新聞報導，記者登錄復旦大學研究生招生網，在2025年擬錄取碩士研究生名單公示表格中，發現一位名叫許某鎣的考生，筆試223分，面試85分，總成績79.67分，複試院系為管理學院。

復旦大學研究生院工作人員表示，公示的考生名單是由各院系報來的，建議記者向管理學院諮詢。管理學院MBA項目相關人士表示，自己不知道考生的詳情，但不管是不是網紅，「所有考生都是同一個標準，公平公正地考進來的。」

據了解，「迅猛龍」出生福建廈門，大學時曾到台灣淡江大學就讀工商管理，據媒體報導，這次是迅猛龍第二次考研，她為了備考而停播三個月，估計因而損失80至120萬元人民幣（約16.46萬美元）的直播收入。

粉絲們紛紛恭喜「迅猛龍」，並抨擊酸民「有的人見不得人家漂亮又聰明」、「承認別人優秀很難嗎」、「也不知道評論區酸什麼，花錢就能上？你花了錢試一試看能不能上」、「大聲讚美別人是一種美德」、「見不得女性優秀聰明漂亮嗎」、「承認中國遍地無敵美少女很難嗎」？

擁有600萬粉絲的女網紅「迅猛龍」。（取材自微博）
擁有600萬粉絲的女網紅「迅猛龍」。（取材自微博）

林志玲 抖音

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