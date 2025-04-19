曾駐頂尖實驗室的科學家「離美返中」 伊守亮獲聘川大

曾任職美國能源部頂尖實驗室的科學家伊守亮，3月擔任四川大學海納特聘教授、博士生導師，領導一個綠色碳分離技術創新團隊。(取材自觀察者網)

中美緊張局勢升級之際，又一名科學家棄美就中，曾任職美國能源部 頂尖實驗室的科學家伊守亮，已離開美國回中國，今年3月開始擔任四川大學海納特聘教授、博士生導師，領導一個綠色碳分離技術創新團隊。

觀察者網引述香港 南華早報報導，伊守亮2018年5月至2023年6月，在美國國家能源技術實驗室（NETL）擔任首席科學家和項目負責人，之後出任美國可持續膜科技公司創始人兼首席執行官，一直到回國為止。NETL是美國能源部旗下的一個多功能實驗室，擁有百年歷史，負責能源領域和與能源有關的環保領域的科學研究與技術開發項目。

眼下，伊守亮領導四川大學綠色低碳分離技術與CCUS創新團隊，聚焦先進分離技術與工程、高性能膜材料及多孔功能材料、碳捕集轉化、儲能與氣體分離、離子選擇性分離等前沿領域。

伊守亮在膜材料和分離科學領域擁有12項專利（美國、中國和PCT專利），並獲得諸多獎項，包括愛思唯爾工程前沿傑出青年科學家獎、氣體科學與工程傑出科學家獎、英國化學工程師協會碳捕集科技傑出學者獎、美國化學會工業與工程化學研究（I&ECR）最具影響力學者獎等。

伊守亮在碳捕集轉化、高性能分離膜、新型多孔吸附材料、超高選擇性膜法天然氣脫硫脫碳等領域，取得了一系列突破性科研成果。此外，他還在Science Advances，Nature Materials等國際知名學術期刊和會議上發表了100多篇同行評審學術論文。

報導指出，近年來，西方國家不斷出台對華遏制措施，加上中國科研實力不斷增強，使得中國對頂尖科學家的吸引力愈來愈大，出現了華人 學者歸國潮。川普上台後，這種趨勢更加明顯。