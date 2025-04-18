「范冰冰獲國際大獎」 標題黨又來 當事人是教授很不爽

鄭州大學材料科學與工程學院教授范冰冰獲獎。（取材自百度百科）

近日，多個以「范冰冰 獲國際大獎」、「范冰冰獲國際知名獎學金」、「范冰冰獲獎了」為標題的信息在網路傳播，多個自媒體發布類似消息，你以為是那個明星范冰冰？實則不然，其實是鄭州 大學材料科學與工程學院的教授范冰冰獲得英國皇家學會沃爾夫森獎學金項目支持，她獲得13.12萬英鎊（約17.4萬美元）的資助。

這些標題不僅唬住不少網友，也讓真正的獲獎者鄭州大學教授范冰冰感到困擾，據瀟湘晨報消息，4月13日，范教授在社交平台發言，「很忐忑」、「實際上也就是個項目」、「加上鄭州大學四個字這麼難嗎」。在評論區，有網友說，比起鄭州大學，范冰冰這個名字更有流量，范冰冰教授在下面回覆「有道理，但讓我心裡感覺很不爽。」

據了解，范教授是鄭州大學材料科學與工程學院先進陶瓷材料團隊骨幹成員，長期從事微波燒結制備陶瓷材料等方面的科學研究。她表示這次獎學金是「非常」有含金量的，據她了解，「中國目前還沒有人拿到」。

揚子晚報報導，鄭州大學官網公布這則獲獎消息是在3月3日，距今已有一個來月，算是一則「舊聞」，若非被「標題黨」們發現兩者同名的巧合，恐怕這條獲獎消息也不會在網路引發如此多討論，正如網友所言，如果說是鄭州大學教授獲國際大獎，流量大約不會太高，但如果說是范冰冰獲國際大獎，那一定能吸來不少眼球。

這樣令人「不爽」的標題烏龍發生過太多，2023年「張藝謀老師逝世」這個標題黨消息就惹來眾怒，事實是北京電影學院教授、張藝謀的老師司徒兆敦逝世，一些自媒體卻把「的」去了，誤導眾人以為是導演張藝謀去世了。「鄧超 同志被評為烈士」也曾給網友驚的以為是演員鄧超，原來是消防員鄧超，「梁朝偉勸人投案」敢情是派出所民警梁朝偉，就連發布都已過去一個來月的「鄭州大學教授范冰冰獲獎」消息都能蹭上明星范冰冰的名字吃上一波新鮮流量，實在令人無語。