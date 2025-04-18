我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

「范冰冰獲國際大獎」 標題黨又來 當事人是教授很不爽

中國新聞組／北京18日電
鄭州大學材料科學與工程學院教授范冰冰獲獎。（取材自百度百科）
鄭州大學材料科學與工程學院教授范冰冰獲獎。（取材自百度百科）

近日，多個以「范冰冰獲國際大獎」、「范冰冰獲國際知名獎學金」、「范冰冰獲獎了」為標題的信息在網路傳播，多個自媒體發布類似消息，你以為是那個明星范冰冰？實則不然，其實是鄭州大學材料科學與工程學院的教授范冰冰獲得英國皇家學會沃爾夫森獎學金項目支持，她獲得13.12萬英鎊（約17.4萬美元）的資助。

這些標題不僅唬住不少網友，也讓真正的獲獎者鄭州大學教授范冰冰感到困擾，據瀟湘晨報消息，4月13日，范教授在社交平台發言，「很忐忑」、「實際上也就是個項目」、「加上鄭州大學四個字這麼難嗎」。在評論區，有網友說，比起鄭州大學，范冰冰這個名字更有流量，范冰冰教授在下面回覆「有道理，但讓我心裡感覺很不爽。」

據了解，范教授是鄭州大學材料科學與工程學院先進陶瓷材料團隊骨幹成員，長期從事微波燒結制備陶瓷材料等方面的科學研究。她表示這次獎學金是「非常」有含金量的，據她了解，「中國目前還沒有人拿到」。

揚子晚報報導，鄭州大學官網公布這則獲獎消息是在3月3日，距今已有一個來月，算是一則「舊聞」，若非被「標題黨」們發現兩者同名的巧合，恐怕這條獲獎消息也不會在網路引發如此多討論，正如網友所言，如果說是鄭州大學教授獲國際大獎，流量大約不會太高，但如果說是范冰冰獲國際大獎，那一定能吸來不少眼球。 

這樣令人「不爽」的標題烏龍發生過太多，2023年「張藝謀老師逝世」這個標題黨消息就惹來眾怒，事實是北京電影學院教授、張藝謀的老師司徒兆敦逝世，一些自媒體卻把「的」去了，誤導眾人以為是導演張藝謀去世了。「鄧超同志被評為烈士」也曾給網友驚的以為是演員鄧超，原來是消防員鄧超，「梁朝偉勸人投案」敢情是派出所民警梁朝偉，就連發布都已過去一個來月的「鄭州大學教授范冰冰獲獎」消息都能蹭上明星范冰冰的名字吃上一波新鮮流量，實在令人無語。

2024年，微信公眾平台運營中心發布「公眾號內容規范系列─關於公眾人物誤導性內容的規範」，其中給出的典型違規示例中就包括「同名誤導」。

鄭州大學公告材料科學與工程學院教授范冰冰獲獎。（取材自紫牛新聞）
鄭州大學公告材料科學與工程學院教授范冰冰獲獎。（取材自紫牛新聞）

范冰冰 鄭州 鄧超

上一則

「有博士就不要碩士」 湖南1醫院招聘被讚說人話

下一則

美中貿易戰／浙蘇粵出口商集體放假 形勢幾十年來最糟

延伸閱讀

范冰冰獲國際大獎？ 原來又是「名人標題黨」惹的禍…

范冰冰獲國際大獎？ 原來又是「名人標題黨」惹的禍…
不只綁頭髮、戴髮夾… 鄧超綠色美甲 是女兒新傑作

不只綁頭髮、戴髮夾… 鄧超綠色美甲 是女兒新傑作
孫儷「換了一個新老公」 發文讓網笑翻：鄧超嚇暈了

孫儷「換了一個新老公」 發文讓網笑翻：鄧超嚇暈了
自稱「換了一個新老公」… 孫儷發文打錯字 網笑：鄧超嚇暈了

自稱「換了一個新老公」… 孫儷發文打錯字 網笑：鄧超嚇暈了

熱門新聞

男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
唐男懷疑女兒和兒子都不是自己親生的。（視頻截圖）

湘男疑女兒非親生想驗DNA 妻回「90%是你的」 結局很意外

2025-04-10 10:30
中國老牌跨境B2B平台「敦煌網」在美暴紅。(取材自官網)

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

2025-04-15 21:11

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍