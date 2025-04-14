我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

中國快遞業務量突破500億件 比去年快了18天

中國新聞組／北京15日電

中國國家郵政局日前公布的監測數據顯示，截至2025年4月11日，中國全國快遞業務量已突破500億件，比2024年提前18天。

中新社報導，中國國家郵政局發展研究中心戰略規劃研究部主任劉江表示，快遞業務量突破500億件，折射出消費市場持續回暖、產業升級步伐加快、經濟運行穩中有進的良好態勢。

快遞業務量快速增長，得益於一系列促消費政策落地顯效，消費市場總體呈現平穩增長態勢，消費場景不斷豐富。消費品「以舊換新」政策加力擴圍、持續顯效，郵政、快遞企業推出專屬寄遞服務方案，發展逆向物流網路，強化智能資訊技術應用。 　

郵政快遞業作為農產品上行的重要管道，積極探索融合發展模式，完善寄遞物流網路節點建設。在青海省大通縣，當地利用公車富餘空間，將郵政、快遞企業的包裹交由城鄉公車代運，同時引導和支持相關電商、農特產品企業入駐交通運輸場站，共享場站資源，有效激發當地農村市場的消費潛力。

劉江表示，郵政快遞業是現代物流的標誌性產業，廣泛服務生產和消費、線上和線下、城市和鄉村。隨著促消費政策持續落地和行業發展的新動能逐步壯大，郵政快遞業將進一步發揮在物流領域的引領作用，助力暢通經濟循環和提升實體經濟運行效率。

郵政 電商

上一則

英議員赴港探孫遭遣返 回歸來首次 英外相要北京解釋

下一則

被警告「不解散便被捕」 港民主黨授權中委會跟進解散

延伸閱讀

中國公布全球首個6G試驗網 可對網路內物體精準定位

中國公布全球首個6G試驗網 可對網路內物體精準定位
美國取消小額包裹免稅措施 中國多個協會聲明反對

美國取消小額包裹免稅措施 中國多個協會聲明反對
北美線海運長約價 年度談判進入最後關頭 看漲兩成

北美線海運長約價 年度談判進入最後關頭 看漲兩成
透過代購平台買彩券 德州議會禁止 婦人中8300萬獎金恐認定無效

透過代購平台買彩券 德州議會禁止 婦人中8300萬獎金恐認定無效

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅