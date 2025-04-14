中國快遞業務量突破500億件 比去年快了18天

中國國家郵政 局日前公布的監測數據顯示，截至2025年4月11日，中國全國快遞業務量已突破500億件，比2024年提前18天。

中新社報導，中國國家郵政局發展研究中心戰略規劃研究部主任劉江表示，快遞業務量突破500億件，折射出消費市場持續回暖、產業升級步伐加快、經濟運行穩中有進的良好態勢。

快遞業務量快速增長，得益於一系列促消費政策落地顯效，消費市場總體呈現平穩增長態勢，消費場景不斷豐富。消費品「以舊換新」政策加力擴圍、持續顯效，郵政、快遞企業推出專屬寄遞服務方案，發展逆向物流網路，強化智能資訊技術應用。

郵政快遞業作為農產品上行的重要管道，積極探索融合發展模式，完善寄遞物流網路節點建設。在青海省大通縣，當地利用公車富餘空間，將郵政、快遞企業的包裹交由城鄉公車代運，同時引導和支持相關電商 、農特產品企業入駐交通運輸場站，共享場站資源，有效激發當地農村市場的消費潛力。

劉江表示，郵政快遞業是現代物流的標誌性產業，廣泛服務生產和消費、線上和線下、城市和鄉村。隨著促消費政策持續落地和行業發展的新動能逐步壯大，郵政快遞業將進一步發揮在物流領域的引領作用，助力暢通經濟循環和提升實體經濟運行效率。