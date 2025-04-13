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想複製瑞幸神話？王思聰賣29.9元牛排 瞄準打工人錢包

中國新聞組╱北京13日電
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網友分享牛校長的牛排。(取材自小紅書)
網友分享牛校長的牛排。(取材自小紅書)

在萬達商業帝國面臨不確定性時，富二代王思聰選擇用平價牛排切入餐飲賽道，一份只要29.9元，被指是要「下凡」來搶打工人的生意。但外界好奇，他能複製瑞幸9.9元平價咖啡神話嗎？

富二代王思聰賣起平價牛排，套餐價格在人民幣20元到30元間。(取材自小紅書)
富二代王思聰賣起平價牛排，套餐價格在人民幣20元到30元間。(取材自小紅書)

綜合媒體報導，與王思聰本人的富豪形象不同，「牛校長」主打平價牛排，套餐價格在人民幣20元到30元(約2.8到4.1美元)間，有肉、有主食也有蔬菜。

報導指出，作為王思聰旗下品牌，牛校長一面依仗萬達廣場的店鋪資源，一面背靠王思聰自己的普思資本多年在資本圈的積累，可謂含著金湯匙出生的連鎖品牌。但如果將其放置在餐飲行業的大環境中思考，情況或許沒有想像中樂觀。

牛校長不是王思聰第一次投資餐飲行業，卻是第一次親自下場用自己的影響力做餐飲品牌。「牛校長」的名字來源於王思聰的綽號，母公司為北京寰聚商業管理有限公司，由王思聰在2023年創辦。背後股東也有王思聰一直以來的投資公司主體普思資本。

目前牛校長在北京開出了兩家直營店，分別在望京和通州，望京店開店最早，2024年12月開業，業績不錯，工作日的中午需要等位。通州店則開在萬達廣場中。由於王思聰的身分，萬達廣場也將給牛校長一些助力。位於安徽合肥的加盟店也開在萬達廣場中，還在裝修中的大連店同樣位於萬達廣場。

在招商人員口中，相比其他品牌，牛校長更能夠爭取到萬達廣場中較好的店鋪點位和更低的租金。因為牛校長的運營方能夠直接對接萬達廣場的負責人。

不過，在資本和消費大環境都充滿不確定性的當下，或許需要給品牌本身多點耐心。父輩賦予的資源和資本固然重要，但想真正做成一個連鎖品牌，最終靠的是一個又一個加盟商。

牛校長門店。(取材自小紅書)
牛校長門店。(取材自小紅書)

牛排 租金

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