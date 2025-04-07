中核炫耀收到120萬份應聘簡歷 被轟「在失業痛苦上灑鹽」

中核集團校園招聘釋出1730個崗位，收到近120萬份簡歷。（取材自長江商報）

中國核工集團昨在社交平台發文稱，該集團今年校園招聘釋出1730個招聘崗位，收到來自全國10座城市14所頂尖高校共近120萬份簡歷，印證中核集團強磁場效應。文章一出立刻被罵翻，輿論批評，700：1的錄取率顯示就業情勢嚴峻，作為央企竟拿年輕人的痛苦發文炫耀，「間接撕下了就業形勢最後一塊遮羞布」。排山倒海而來的罵聲後，中核集團刪除了這篇貼文。

綜合報導，中國核工業集團有限公司（中核集團）在各大社交平台發布校招消息，標題為「我們收到1196273份簡歷」，內容是：「此次招聘覆蓋全國10座城市、14所頂尖高校，聯動百餘家成員單位，釋放1730個核心崗位，吸引3100+學生到場參與互動，吸納1196273份高質量簡歷，共計425284位應聘者。全景印證中核集團『技術+人才』雙輪驅動的強磁場效應，為產教融合創新攻堅注入可持續動能」。

這則消息迅速引起了輿論廣泛關注，其中收到近120萬簡歷的數據令人吃驚，有網民估算，這相當於全國今年1200多萬畢業的大學生中，有近10%的學生向中核投遞了簡歷，錄取比例700：1更讓人咋舌，感嘆國內就業壓力巨大。尤其中核集團在收到簡歷數字後面還加上了一個「滿眼星星」的表情貼圖，讓大批網民批評這像是在許多年輕人面臨失業痛苦上灑鹽的「炫耀文」。 中核集團發文稱收到近120萬份簡歷。(取材自微博)

網民紛紛怒批：「國企在這個時期更應負有解困責任，而不是販賣焦慮」，「這只是校招，只能說明畢業後工作有多難找。還不能算上社會事業人員」，「我們的失業人數到底有多少」，「可憐的孩子們」，「招不到8000人，收到120萬份簡歷，離大譜」，「120萬找不到工作，太恐怖了」，「香臭不分了。拿孩子們的痛苦炫耀，這是低級黑嗎」，「比考公還要嚴選，這是什麼神仙單位？」，「就這樣的就業環境，還好意思拉動內需鼓勵消費？」。

也有網民質疑，中核集團是國家戰略單位重要部門，沒有真才實學可能也進不去，如今一下子招聘這麼多人，「一看就是內定走親戚進來的，捅了這麼大的簍子還沾沾自喜」，「都別瞎投了，人家就走個形式，崗位都是內定給親戚的」，「說明中國不缺人才，缺的是就業機會吧」。

對於網上的批評聲浪，中核集團昨晚發聲明指出，中核集團2025屆校園招聘預計錄用人數約8000人，每位學子可以平行投遞20個崗位，以期實現崗位需求與人才特長、意向的精準匹配。「我們始終堅持認真對待每份簡歷，不辜負每位學子對我們的認可和信任」。

不過對中核集團炫耀文的憤怒仍未能消除，不久後，這則發文已消失於各社群平台，疑似被中核集團刪除。